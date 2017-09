U ponedjeljak prije podne u Krajini i na zapadu Bosne očekuje se pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, prenosi Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

U ostatku zemlje vrijeme će biti, uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Puhat će slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera.



Jutarnje temperature iznosit će od sedam do 13, na jugu od 14 do 18, a dnevne od 21 do 25, na jugu od 24 do 28 stepeni Celzijusa.



U utorak se očekuje uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od iznosit će sedam do 13, na jugu od 14 do 17, a dnevne od 19 do 25 stepeni Celzijusa.



U srijedu vrijeme će biti slično kao u utorak uz jutarnje temperature od sedam do 13, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 21 stepen Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.



U četvrtak u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Prestanak padavina može se očekivati tokom poslijepodneva. U Hercegovini vrijeme će biti uglavnom sunčano. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 11 do 17, na jugu i sjeverozapadu od 18 do 24 stepena Celzijusa.



(AA)