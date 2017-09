Demografsko stanje u Federaciji BiH nikad nije bilo gore. Pokazuju to najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku, gdje je navedeno da je u prvih sedam mjeseci ove godine rođeno 10.360, a umrlo 12.237 građana! Dakle, umrlo je 1.877 osoba više nego što ih je rođeno.

Ilustracija / 24sata.info

Starenje stanovništva



Najmanji broj djece, kako je navedeno, rođen je u januaru ove godine, 1.005, dok je broj umrlih bio najveći u februaru, kada je umro 1.921 građanin.



Bijelom kugom, kažu podaci, najviše su pogođeni su istočna Hercegovina, Podrinje, Livanjski kanton i Posavina, a u nekim dijelovima postoje sela bez ijednog stanovnika!



Podaci danas jesu alarmantni, ali bi mogući procesi u budućnosti mogli biti još alarmantniji. Jer, demografi tvrde da su sve veći mortalitet i sve manji natalitet posljedica starenja stanovništva.



Crne projekcije



- Od 2013. do 2016. godine samo je po osnovu negativne razlike između broja živorođenih i broja umrlih izgubljeno više od 23.000 stanovnika – upozorio je demograf Hasan Zolić



On je do sada u više navrata upozorio na ove podatke poražavajuće za cijelu zemlju. Naveo je da Bosna i Hercegovina, prema popisu iz 2013. godine, ima 3.531.159 stanovnika, dok projekcije govore da će do 2050. u BiH živjeti za 20 posto manje stanovnika nego danas.



Katastrofalna situacija i u susjedstvu



Prema proračunu demografa iz Zagreba Stjepana Šterca, broj stanovnika Hrvatske pao je ispod psihološke granice od četiri miliona, a u idućih 15 godina mogao bi pasti i ispod tri miliona.



Demograf iz Beograda Danica Šantić ističe da je Srbija između dva popisa 2002. i 2011. godine službeno izgubila 300.000 stanovnika, a od 2011. još 100.000, pa danas ima 7,1 milion stanovnika uz perspektivu da u idućih 25 godina taj broj padne na 6,1 milion.



(Avaz)