Radnici Željeznica RS-a, koji sedmi dan štrajkuju glađu pozvat će svoje porodice, supruge i djecu, da im se sutra pridruže na željezničkoj stanici.

Nakon što su jučer trojica štrajkača odvezena u Hitnu pomoć i danas je pozlilo još jednom radniku.



-Jednom od naših kolega jučer je urađena hirurška intervencija, drugi je primio infuziju, a treći tablete za smanjenje pritiska. Svima su uručeni računi za zdravstvenu uslugu, što znači da nam nije uplaćeno socijalno osiguranje, a jedan od naših zahtjeva je da se to pitanje reguliše – rekao je danas Feni predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica RS-a Zlatko Marin.



Ogorčeni su, kaže, ponašanjem uprave Željeznica RS-a, resornog ministarstva, ali i sindikata.



-U RS radnik nema prava. Dozvolit će da radnici umru, ali neće ništa preduzeti – tvrdi Marin.



Precizirao je da je u štrajku glađu zasad 12 radnika tog javnog preduzeća, ali da su ostali koji su davali podršku „pod pritiskom morali odustati“.



-Na sve moguće način vrše pritiske i prijete ljudima. Imamo ponudu nekih sindikata i organizacija iz BiH da nas podrže i dođu na željezničku stanicu. Ako to bude potrebno, uradit ćemo i to. Javljaju nam se sindikati iz Željeznica FBiH da nas podrže, a naši, i republički i ovi na Željeznica RS-a šute, što je dokaz da su 'naši sindikati kupljeni' – tvrdi Marin.



Iz uprave je u petak saopćeno da se plaće u Željeznicama RS-a isplaćuju redovno, a da se duguju naknade za jedan topli obrok i tri naknade za prijevoz zaključno s julom.



Štrajkači ih pitaju zašto nisu objavili tačne podatke, zaključno s augustom, kao i koliko se radnicima duguje iz ranijeg perioda, o čemu postoje i pravosnažne sudske presude, a to je oko 10.000 KM po radniku, uz kamate ili ukupno više od 20 miliona KM.



U Ministarstvu saobraćaja i veza RS-a smatraju da je, kako su naveli, grupa radnika predvođena pojedinim predstavnicima sindikalnih organizacija izmanipulisana i da ne raspolažu svim informacijama kako bi donijeli pravi sud na osnovu svih relevantnih činjenica.

