Na sjeverozapadu Bosne jutros je pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. U ostatku zemlje pretežno sunčano i vjetrovito.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati iznosile su Bjelašnica 10stepeni, Bihać, Sanski Most i Prijedor 16, Gradačac, Ivan-sedlo, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj i Srebrenica 17, Livno i Mostar 18, Grude 19, Bugojno, Tuzla, Trebinje i Zvornik 20, Jajce 22, Sarajevo 23 i Neum 24 stepena.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 4 hPa je ispod normalnog i lagano opada.



U BiH danas će preovladavati nestabilno vrijeme praćeno intenzivnijim padavinama, jakim do ulujnim udarima vjetra i grmljavinom. Lokalno je moguć i grad. Vjetar, umjeren do jak, južni i jugozapadni. Tokom poslijepodneva ili krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina i slabljenje vjetra. Dnevne temperature od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.



U Sarajevu će biti uglavnom sunčano i vjetrovito uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura oko 26 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)