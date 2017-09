Nakon sunačnog i lijepog vremena i temperatura koje su se kretale i do 31 stepen Celzijusa sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH) navode da se drugog dana vikenda očekuje nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Najmanja vjerovatnost za padavine je na istoku Bosne. Veći dio dana vjetrovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni Celzijusa.



Prvog radnog dana očekuje se pretežno oblačno vrijeme u Krajini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje prije podne umjerena naoblaka. U drugoj polovini dana i u ostalim područjima povečanje oblačnosti. U noći na utorak se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu.



Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 7 i 11, na jugu od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna između 19 i 25 stepeni Celzijusa.



I u utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Više padavina u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 15 i 22 stepena.

