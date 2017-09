Predstavnici 27 radnika Željeznica Republike Srpske, koji štrajkuju glađu tražeći da im se isplate naknade za topli obrok i prevoz i omogući ovjera zdravstvenih knjižica, danas su došli u zgradu Vlade RS tražeći sastanak sa Neđom Trninićem, ministrom saobraćaja i veza RS.

Foto: 24sata.info

Do sastanka nije došlo, radnici će nastaviti sa štrajkom glađu, a iz Ministarstva saobraćaja i veza RS saopšteno je da nije bilo prethodnih kontakata i dogovora za održavanje sastanka.



"Smatramo da svi nezadovoljni radnici imaju pravo na štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku. Svaki drugi oblik opstrukcije rada i radnih procesa je neprihvatljiv. Smatramo da je grupa radnika predvođena pojedinim predstavnicima sindikalnih organizacija izmanipulisana i ne raspolažu svim informacijama, kako bi donijeli pravi sud na osnovu svih relevantnih činjenica", navodi se u saopštenju.



Dodaje se da se to, prije svega, odnosi "na činjenicu da se zaposlenima u Željeznicama RS redovno izmiruju plate, da se izmiruje reprogram dugova prema fondovima, da je radnicima omogućeno ovjeravanje zdravstvenih knjižica, te da će druge naknade biti izmirivane sukcesivno, po obezbjeđivanju sredstava".



Predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin, koji takođe štrajkuje glađu, u obraćanju novinarima rekao je da oni traže isplatu toplih obroka, prevoza, regulisanje zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom.



Iz uprave Željeznica RS danas su saopštili da se konkretno Marinu za topli obrok i prevoz duguje oko 50 KM, a ostalima radnicima u štrajku između 100 i 250 KM.



"Uprava je svjesna teškog materijalnog stanja željezničara, ali smatramo da navedeni zahjtevi nisu razlozi zbog kojih trebaju ugrožavati zdravlje", navodi se u saopštenju iz ŽRS.



Sa druge strane, radnici su danas rekli da je to možda "za nekoga sitna suma, ali da je od vitalnog značaja za njihove porodice".



"Oni sa tolikim platama ne mogu da shvate da je nekome 200 ili 300 KM puno novca. Teško je porediti nekoga ko ima platu 6.000 ili 7.000 KM i nekoga sa 400 KM. Sit gladnog ne razumije", istakao je Marin.



Prema njegovim riječima, za pet dana koliko štrajkuju glađu, niko od predstavnika vlasti RS ih nije posjetio niti im poslao dopis.



Nakon neuspješnog pokušaja sastanka sa minisitrom saobraćaja i veza RS, te i Milenkom Savanovićem, ministrom rada i boračko invalidske zaštite RS, radnici su rekli da više ne znaju šta im preostaje da pokušaju da urade.



"Šta preduzeti u zemlji koja ni u jednom pogledu nije pravna. Izgubljena su sva radnička prava, a radnici koji se pobune dobijaju otkaz", rekao je Marin.





(AA)