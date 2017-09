Međunarodna naučna konferencija o temi „Islamsko obrazovanje u Evropi“ otvorena je večeras u Sarajevu na Fakultetu Islamskih nauka kao najvažniji događaj u okviru obilježavanja 40. godine rada ovog fakulteta.

Foto: FENA

Konferencija će trajati do 16. septembra, a glavni cilj je zajedničko razmatranje problema, izazova i potencijala islamskog obrazovanja u evropskom kontekstu od istaknutih naučnika, istraživača, pedagoga i drugih relevantnih osoba.



Također je cilj predstaviti i problematizirati koncepte i ciljeve islamskog obrazovanja, status u javnim obrazovnim institucijama, oblike formalnog i neformalnog islamskog obrazovanja u Evropi te ponuditi inovacije u procesima učenja i podučavanja.



Na konferenciji će učstvovati 25 izlagača iz 11 zemalja svijeta - Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Turske, Velike Britanije, Njemačke, Belgije, Austrije, Ukrajine, Bugarske, Finske i Bosne i Hercegovine.



Organizator je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Međunarodnim institutom za islamsku misao, Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Istanbulu, Fakultetom islamskih i humanističkih nauka Međunarodnog univerziteta u Maleziji. Podršku je pružio i Centar za napredne studije iz Sarajeva.



Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, u uvodnom obraćanju tokom otvaranja konferencije rekao je da fundamentalno pitanje s kojim se susreću muslimani evropskog kulturnog kruga jeste pitanje njihove svijesti o zajedničkoj sudbini, o upućenosti jednih na druge.



- Poznata je istina da se ništa na ovom svijetu ne može utemeljiti bez čovjeka kao što se ništa ne može sačuvati bez institucija i ustanova. To ujedno otvara niz pitanja kao što su: koji je naš koncept i vizija, šta su naši ciljevi i koje su vrijednosti i vrela na kojima počiva naš evropski muslimanski identitet - rekao je reisu-l-ulema.



Islamsko obrazovanje je zasigurno, po njegovim riječima, jedan od glavnih kanala transmisije cjelovite slike svijeta što je muslimani grade na vrelima iz kojih crpe spoznaju o sebi. Prisutnost muslimana na evropskom tlu ima dugu i bremenitu povijest. Danas se govori o broju od 20 i 25 miliona, ali, po reisovim riječima, broj nije temeljno pitanje već - koliko je evropska muslimanska zajednica sposobna preuzeti njen dio zajedničke odgovornosti za Evropu koja je za muslimane, tokom XX i XXI stoljeća, postala useljenički kontinent.



- Mi, bosanski muslimani, od vremena Gazi Husrev-bega do danas ljubomorno smo čuvali naše životno iskustvo i naš obrazac vjere. Uprkos nasrtajima koje smo iskusili tokom stoljeća, nismo ostali izolirani od ostatka muslimanskog svijeta, ali ni od evropske kulture i civilizacije čiji smo dio i s kojom imamo najdirekntiji doticaj - reisove su riječi.



Tokom otvaranja konferencije, pozdravnim govorima obratili su se i prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić, dekan Zuhdija Hasanović i predstavnik Međunarodnog instituta za islamsku misao Beddy Ebnou.



Povodom obilježavanja 40. godine od osnivanja Fakulteta islamskih nauka, Asocijacija muslimanskih društvenih znanstvenika (AMSS) sa sjedištem u Velikoj Britaniji dodijelila je tom fakultetu nagradu za poseban doprinos u radu na planu edukacije.



Laureati prethodnih godina su bili: Karen Armstrong, dr. Marin Lings, dr. Rowan Williams, Papa Benedikt, Alija Izetbegović, dr. Mustafa Cerić, prof.dr. John Esposito, Ahmet Davotoglu i drugi pojedinci.



(FENA)