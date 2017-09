Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Kantonalnom sudu u Sarajevu predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora za 13 osumnjičenih osoba koje su jučer uhapšene u akciji "Treska".

Foto: Klix.ba

Ovu informaciju je za Klix potvrdila glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić.



U sklopu akcije "Treska", a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, jučer su izvršeni pretresi na devet lokacija na području Kantona Sarajevo te je lišeno slobode 13 osoba iz Sarajeva incijala M.T. (1991.), E.T (1995.), V.J.(1989.), V.V. (1991.) M.P.(1989.) E.M.(1980.), F.V.(1978.), A.B. (1983.), S.P. (1978.), E.P.(1974.), A.M. (1997.), D.H. (1995.) i H.B. (1964.).



Uhapšeni se dovode u vezu sa krivičnim djelom "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz člana 238. KZ F BiH, na način da su u periodu od maja 2017. godine intezivno vršili nabavku te stavljali u promet opojne droge na području Kantona Sarajevo i šire.



Pritvor je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od prikrivanja dokaza, opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i opasnosti da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemiravanja javnosti.



(Klix.ba)