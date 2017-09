U nastavku suđenja u Hagu, Odbrana bivšeg šefa Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije Jovice Stanišića pobijala je iskaz svjedoka Borivoja Savića da mu je u maju 1991. godine Željko Ražnatović Arkan u Beogradu rekao da je Stanišić njegov šef.

Jovica Stanišić / 24sata.info

Tokom unakrsnog ispitivanja Stanišićev branilac Wayne Jordash tvrdio je da Savić, sredinom maja 1991., nije mogao u Beogradu razgovarati s Ražnatovićem zato što je on tada bio u zatvoru u Zagrebu, prenosi BIRN.



- Pretpostavljam da je Arkan bio pušten 14. maja. Ja to nisam izmislio, može se provjeriti - odgovorio je Savić, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke u Vukovaru.



Stanišićev advokat svjedoku je, potom, predočio dokument zagrebačkog Suda po kojem je Ražnatović u tamošnjem zatvoru bio do 14. juna 1991., na šta je Savić odgovorio da je moguće da se razgovor desio mjesec dana kasnije.



- Dopuštam da se vrijeme promijeni, ali moja izjava je istinita - rekao je svjedok.



Na pitanje zašto Ražnatovićeve riječi nije spomenuo u prvoj izjavi Haškom tužilaštvu iz 2002., Savić je odgovorio da je "stvar istražitelja šta su zapisali".



Savić je počeo svjedočenje u srijedu, kada je rekao da mu je Ražnatović tokom susreta u kafiću "Trozubac" u Beogradu rekao da je "Stanišić njegov šef".



On daje iskaz na suđenju Jovici Stanišiću, koji je od 1992. bio šef SDB-a Srbije, i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću, koje optužnica tereti za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u BiH i Hrvatskoj.



Ražnatovića je Haško tužilaštvo teretilo za zločine u BiH i Hrvatskoj, ali je ubijen prije početka suđenja.



Branilac Jordash je dokazivao da Stanišić nije kontrolisao Ražnatovića i izjavom tadašnjeg ministra odbrane Srbije Tomislava Simovića da je Ražnatovićeva jedinica bila “u sastavu Teritorijalne odbrane” i da je “koordinisala dejstva s Jugoslovenskom narodnom armijom” (JNA).



Na pitanje da li je znao Franka Simatovića Frenkija, svjedok je odgovorio "Ne, zašto bih ga upoznao… Ali, čitao sam njegove izvještaje u ‘Politici ekspres’ kao Dragana Simendića, dok je bio akreditovan kao novinar u Kninu".



Savić je, dok ga je ispitivao Simatovićev branilac, ostao pri iskazu da je SDB Srbije formirala i kontrolisala sve opozicione stranke, kao i poznate intelektualce i disidente u Srbiji.



Suđenje Stanišiću i Simatoviću bit će nastavljeno u utorak, 19. septembra.



(FENA)