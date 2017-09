Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno transportne-djelatnosti u Željeznicama Republike Srpske (ŽRS) i još 26 njegovih kolega koji štrajkuju glađu na Željezničkoj stanici u Banjaluci pozvali su danas sve nezadovoljne, posebno radnike Željeznica, da im sutra pruže podršku kako bi rješili situaciju u kojoj su se našli.

"Previše je odmaklo, sutra se to mora na neki način riješiti. Niko od nadležnih se nije odazvao u ova četiri dana, a danas su još žešći pritisci Uprave na radnike. Nisu se udostojili da nas posjete i to pokazuje koliko im je stalo do radničkih prava", kazao je Marin.



Radnici Željeznica RS-a štajkuju glađu od ponedjeljka tražeći da im se isplate dvije naknade za topli obrok i četiri za prevoz i omogući ovjeravanje zdravstvenih knjižica. Na pitanje na koji način planiraju riješti ovu situaciju Marin je rekao da sve zavisi od podrške.



"Mi smo spremni da istrajemo do kraja, da ugrozimo i svoje živote da dokažemo da je ovo država u kojoj radnik nema prava. Pokušali smo kroz sve institucije, ali niko nije zainteresovan da se radnička pitanja riješe", rekao je Marin.



Dodao je da pretpostavlja da se institucije RS-a neće "libiti da na ovakve ljude i policiju pošalju".



Trenutno je u štrajku 27 radnika, koji očekuju podršku međunarodnih organizacija kojima su se obratili. U štrajku je 27 radnika, zdravstveno stanje im je još uvijek dobro.



"Jednom od radinka je bilo loše, a nakon ukazane ljekarske pomoći osjeća se dobro", dodao je Marin.





(AA)