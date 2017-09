Iskopavanja na lokalitetu masovne grobnice Potpećine kod Vlasenice se nastavljaju, a danas su počele ekshumacije tijela žrtava, za koje se pretpostavlja da su Bošnjaci ubijeni 1992. godine.

Foto: Anadolija

"Po onome što smo mogli vidjeti trenutno ima najmanje 12 posmrtnih ostataka i izvadili smo četiri posmrtna ostatka, a onda smo vidjeli da se u dubljim slojevima zemlje nalazi još tijela. Naravno, trebamo to dobro očistiti da bismo ih mogli izvaditi iz grobnice˝, potvrdio je vještak sudske medicine dr. Vedo Tuco, dodajući da pronađeni posmrtni ostaci dvije žene starosti između 40 i 60 godina.



Da je riječ o ženama, osim tjelesnih karakteristika, potvrđuje i činjenica da su istražitelji u grobnici pronašli njihove dimije i zlatne naušnice.



Tragovi upućuju da su žrtve strijeljane iz blizine. Nekima od njih pucano je u glavu.



Prve informacije o mogućem postojanju masovne grobnice na ovom lokalitetu pojavile su se prije desetak godina, kada je i pronađeno nekoliko tijela na površini. Vršena su probna kopanja, ali tada grobnica nije pronađena. Navodno, istražiteljima je za ovu masovnu grobnicu rekao neki čovjek koji nije sa područja Vlasenice, ali je rekao da zna gdje se grobnica nalazi i da im to mora reći jer ga ˝peče savjest˝.



˝Dobili smo ponovo jednu informaciju. Prošle smo sedmice vršili probno kopanje, ali nismo uspjeli ništa pronaći, međutim u razmaku od sedam dana dobili smo novu smjernicu, novi signal i u utorak smo došli ovdje i pronašli masovnu grobnicu. Istina, čudno. Izuzetno je plitka i na prvih 30-ak centimetara smo pronašli posmrtne ostatke˝, rekao je Murat Hurtić iz Instituta za nestale osobe.



Danas su se sa ovim činjenicama neposredno upoznali i Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska, te tuzlanski muftija Vahid ef. Fazlović, vlasenički imam Nurdin ef. Grahić, kao i tuzlanski imam Ahmed ef. Huskanović.



Sa područja Vlasenice do sada je pronađeno i ukopano 1.300 osoba, dok se još preko 500 njih traži. Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske apelirao je na institucije da imaju razumijevanja prema emocijama članova ubijenih Bošnjaka i da svoj posao rade efikasnije.



˝Nadamo se da će porodice dočekati istinu i da će uspjeti na neki način da dođu do posmrtnih ostataka onih koji su ubijeni˝, izjavio je Salkić.



Muftija Fazlović podsjetio je da je Bosna i Hercegovina zemlja masovnih grobnica, čiji pronalasci čovjeka uvijek uznemire.



˝U ovakvim prilikama se sjetimo svetih poruka sadržanih u svetim knjigama, da će zemlja svoje vijesti kazivati, da će svoje terete izbaciti. Zašto? Zato da bi ljudi svoja djela vidjeli. Svako ko je učinio i trun dobra ičega, a ko je učinio i trun zla, vidjet će ga. Istina koju nam iznesu grobnice je teška, bolna i gorka, ali je istina i to je važno˝, rekao je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović.





(AA)