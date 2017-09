Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Republike Srpske posjetio je danas lokalitet masovne grobnice, koja se nalazi pored regionalnog puta Vlasenica - Han Pijesak, iznad naselja Tugovo.

Foto: Anadolija

Radi se o primarnoj masovnoj grobnici u kojoj se nalaze posmrtni ostaci bošnjačkih žrtava koje su ubijene 1992. godine tokom etničkog čišćenja Vlasenice, a do danas je pronađeno ukupno 12 kompletnih tijela.



Zajedno sa Salkićem, lokalitet masovne grobnice su posjetili i Vahid ef. Fazlović, muftija tuzlanski i Mujo Hadžiomerović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a.



"Danas smo ovdje da prije svega da damo podršku porodicama koje tragaju za svojim nestalim i da svi zajedno ustrajemo u našoj borbi, u traganju za istinom i traganju za nestalim osobama koje su ubijene u Bosni i Hercegovini. Važno je da svaka porodica dođe do posmrtnih ostataka svojih najmilijih koji su ubijeni. Isto tako, važno je i da se masovne grobnice otkrivaju i pronalaze kako bismo mogli doći do novih dokaza zločina, do istine i pravde i kako bismo mogli one koji su počinili zločine izvesti pred lice pravde", kazao je Salkić i dodao:



"Apelujemo i očekujemo od agencija koje se bave istragom, od Tužilaštva i sudova da imaju u vidu emocije roditelja i članova porodica, da im što prije omoguće pronalazak skeletnih ostataka njihovih porodica, a da presudama protiv izvršilaca zločina omoguće istinu i pravdu. Nadležne očekuje veliki posao u budućnosti, a to potvrđuje informacija da se još traga za oko 1.300 osoba iz Vlasenice koje su ubijene od 1992. do 1995. godine. Nadamo se da će doći do posmrtnih ostataka ubijenih Vlaseničana, svih Podrinjaca, ali i svih nedužno ubijenih građana naše zemlje, te da ćemo ih dostojanstveno ukopati."



Nakon višednevnog pretraživanja jučer je iznad naselja Tugovo na području općine Vlasenica otrkivena primarna masovna grobnica iz koje je ekshumirano najmanje deset tijela za koja se pretpostavlja da su Bošnjaci ubijeni 1992. godine. Broj pronađenih žrtava nije konačan.





(AA)