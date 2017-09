Nakon što su rasprodane karte za posebnu vožnju talgo vozom na takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Mostaru u subotu 16. septembra, organizatori su u saradnji s Željeznicama FBiH odlučili ubaciti još jednu talgo kompoziciju.

Arhiv / 24sata.info

Kako bi velikom broju zainteresovanih olakšali putovanje u Mostar na takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva, organizatori su s Željeznicama FBiH dogovorili posebnu vožnju talgo vozom na relaciji Sarajevo - Mostar - Sarajevo u subotu 16. septembra, finalnog dana takmičenja. Pošto su karte rasprodane, uvodi se još jedna talgo kompozicija, koja će voziti u isto vrijeme i po istim cijenama.



Kompozicija iz Sarajeva polazi u 9:53 sati u subotu 16. septembra, a u Mostar stiže u 11:52. Povratak iz Mostara je u 17:12 istog dana, a voz u Sarajevo stiže u 19:17 sati.



Cijena povratne karte iznosi 19,40 KM. Karta je besplatna za djecu do četiri godine (bez sjedećeg mjesta). Za djecu starosti 4 do 12 godina cijena karte je 13 KM, a u ponudi je i Family paket, karte za dvoje roditelja (ili dvije odrasle osobe) i dvoje djece 4 do 12 godina iznose ukupno 42,80 KM.



Zbog velikog interesovanja, preporučuje se pravovremena kupovina karata, koje su dostupne na blagajni Željezničke stanice u Sarajevu.



Stari most će biti zatvoren u terminu od 12:00 do 15:30. Preporučeni pravac kretanja kroz Mostar za gledaoce koji dolaze vozom je prelazak preko Titovog mosta na Musali (ili preko Lučkog mosta) i šetnja Bulevarom do Starog mosta, gdje se nalazi plato za gledaoce. Ulaz za gledaoce je besplatan.

(Klix)