U nastavku suđenja bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije, svjedok Tužilaštva u Haagu izjavio da je u maju 1991. Željko Ražnatović zvani Arkan rekao da je “Stanišić njegov šef”.

Arhiv / 24sata.info

Svjedok Borivoje Savić je precizirao da mu je to Ražnatović rekao tokom susreta u kafiću “Trozubac” u Beogradu. Neposredno prije toga, Ražnatović se vratio iz Zagreba, gdje je, kako je kazao svjedok, “po dogovoru Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana bio u zatvoru”.



Savić, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke u Slavoniji, jučer je posvjedočio da je s proljeća 1991. SDB Srbije u istočnu Slavoniju poslala Ražnatovićevu paravojsku, koja je počinila teške zločine nad nesrpskim civilima.



“Čim su došli na teren, sve Hrvate i Mađare su likvidirali i pobacali u bunare… Arkanova garda bila je i zakon i sud”, rekao je svjedok, dodavši da je dolazak Ražnatovićeve jedinice najavio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Radmilo Bogdanović.



Tokom današnjeg svjedočenja, Savić je izjavio da su Ražnatovićeva i druge paravojske tokom borbenih dejstava išle za Jugoslovenskom narodnom armijom (JNA) i “čistile” sela.



“Naredba JNA je bila da vojska ne smije ništa raditi civilima, ali iza njih ide ekipa koja radi čišćenje, a to su oni junaci koji ubijaju starce, pale i pljačkaju”, ustvrdio je svjedok.



Tokom unakrsnog ispitivanja, Stanišićev branilac Wayne Jordash pitao je svjedoka na kojem je zvaničnom položaju Stanišić bio u maju 1991.



“Ne znam”, odgovorio je Savić. Isti odgovor on je dao i na braniočevo pitanje kome je Stanišić tada odgovarao.



Na sugestiju branioca, svjedok je potvrdio da Stanišića u to vrijeme nije vidio u SAO (Srpskoj autonomnoj oblasti) Slavonija, Baranja i zapadni Srem i da nije s njim kontaktirao.



Osvrćući se na tvrdnju svjedoka da je Ražnatovića kontrolisala SDB Srbije, Stanišićev branilac sugerisao je da Savić ne pravi razliku između te službe i Resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, čiji je čelnik Radovan Stojčić Badža djelovao u istočnoj Slavoniji i blisko sarađivao s Ražnatovićem.



“Stojičića su zvali Miloševićev policajac, bio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije koji je postavljen za komandanta Teritorijalne odbrane Borovog Sela… Njega je postavila Služba”, odgovorio je Savić.



On je ponovio i tvrdnju da je SDB Srbije “formirala cijelu vladu SAO Slavonija, Baranja i zapadni Srem”, iako je na pitanje branioca kako je tačno ta vlada formirana odgovorio da “ne zna”.



Iz Beograda je, po Saviću, preko ljudi koje je identifikovao kao bliske SDB-u Srbije, Srbima u Hrvatskoj nuđena pomoć u ostvarivanju “vrlo probojne parole - mi ćemo biti jedna država”.



Kao osobe koje su tu pomoć nudile imenovao je Iliju Petrovića i Iliju Končarevića.



Upitan ko se, osim njih, miješao iz SDB Srbije, svjedok je odgovorio da “nije vodio evidenciju”.



Na upit zašto je prethodno izjavio da su Končarević i Petrović bili pripadnici vojne službe bezbjednosti, a sada tvrdi SDB-a Srbije, svjedok je odgovorio: “Oni su se jednom predstavljali kao vojna služba, a jednom kao SDB… To je bio model ponašanja”.



Na upit kakve su legitimacije imali, svjedok je odgovorio Srpske radikalne stranke, znači “Služba pravi SRS”.



“Znači, znak njihove pripadnosti SDB-a Srbije je bila legitimacija SRS-a”, sugerisao je branilac, a svjedok je odgovorio: “Kad nepismenom čovjeku pokažu legitimaciju… To je za lakovjerne”.



Savić je ostao pri iskazu da je SDB Srbije naoružavala Srbe u Slavoniji “pod plaštom SDS-a”.



Na pitanje kako zna da je oružje slao SDB Srbije, a da nije, recimo, švercovano, svjedok je odgovorio: “A, ko može obezbijediti dopremanje oružja preko granice bez policijske i druge kontrole? SDB, ko će drugi?”.



“Zašto SDB, a ne vojna služba bezbjednosti ili MUP”, insistirao je branilac, a svjedok je uzvratio: “Zato što je od toga profitirala, svi su bili na profitu”.



“A zašto upirete prstom na SDB Srbije, ako su svi profitirali?”, upitao je branilac, a svjedok je odgovorio: “To niko nije mogao organizovati sem Službe”. Ponovio je i da mu je u to vrijeme Ilija Kojić, koji je kasnije potvrdio da je radio za SDB Srbije, ponudio oružje, rekavši da je “od Stanišića”.



Jovicu Stanišića, koji je od 1992. bio šef SDB-a Srbije, i njegovog pomoćnika Franka Simatovića optužnica tereti za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u Hrvatskoj i BiH.



Nastavak ispitivanja Savića zakazan je za sutra, prenosi Birn.

(FENA)