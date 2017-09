Suđenje u predmetu "Sanjin Sefić i drugi" nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) ispitivanjem svjedoka Dine Čuklea i Armina Alića, te predočavanjem nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke neuropsihijatra dr. Omera Ćemalovića.

Foto: 24sata.info

Uz Sanjina Sefića, optuženog za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nesreći, u kojoj su smrtno stradale Selma Agić i Edita Malkoč, optužnicom u ovom predmetu obuhvaćeni su i Sanjinova sestra Sara Sefić, kao i Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić koji se terete za pomaganje počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.



Svjedok Čukle, koji prvooptuženog Sanjina Sefića poznaje dugi period i s kojim je u dobrim odnosima, ispričao je da ga je Sanjin 10. oktobra 2016. godine oko 23 sata nazvao i došao u njegov stan, te da je tada mogao primijetiti da je on (prvooptuženi) pod velikim pritiskom.



Svjedok je kazao da je Sanjin onda rekao da je udario neke ljude, te da je to on (svjedok) povezao s medijskim izvještajima o saobraćajnoj nesreći, predloživši mu da se prijavi policiji.



S obzirom na to da je u iskazu datom u Tužilaštvu KS-a 20. januara svjedok bio precizniji, njemu je taj iskaz predočen te je on potvrdio njegove navode, uz opasku da se usljed protoka vremena ne može sjetiti svih detalja.



Naime, u iskazu čiji je sadržaj predočen navodi se da je prvooptuženi onda svjedoku kazao da je jedna osoba smrtno stradala te da se on uplašio i pobjegao, na što mu je svjedok kazao da bi bilo najbolje da pozove policiju i vrati se na lice mjesta, a prvooptuženi uzvratio "da će vidjeti".



Svjedok Čukle je u unakrsnom ispitivanju naveo da mu je Sefić onda govorio "da je te noći bilo klizavo, da rasvjeta možda nije radila i da apsolutno ništa nije vidio, te da je osjetio udar".



Nakon toga, tužiteljica je ponovno podsjetila na iskaz svjedoka od 20. januara u kojem je naveo da mu je Sefić kazao "da je bilo mračno, te da je vidljivost bila smanjena".



Svjedok Armin Alić, taksista po zanimanju, potvrdio je da je kobne noći imao vožnju u sarajevskom naselju Grbavica, te da je nakon toga Sanjina prevezao do ulice Emerika Bluma na Kovačićima, a da mu je ovaj (prvooptuženi) tražio da mu da mobitel s kojeg je nekoga nazvao rekavši samo "Sanjin je, otvori!".



Dodao je da poznaje Sefića cijeli život i da je živio u istoj ulici u kojoj još žive svjedokovi roditelji, a do kojih je nakon posljednje vožnje svratio, te da je vidjevši policiju shvatio šta se, zapravo, desilo.



Sudski vještak medicinske struke dr. Omer Ćemalović je u skladu s naredbom Tužilaštva KS-a predočio nalaz i mišljenje o Sefićevom psihičkom zdravlju i procesnoj sposobnosti da prati i sudjeluje u suđenju.



Konstatirao je da Sefić nije ispoljavao nikakav duševni poremećaj, ali da nije želio razgovarati o nesreći, ocijenivši da je sposoban da sudjeluje u sudskom procesu.



Optužnica Sanjina Sefića tereti da je 10. oktobra 2016. u večernjim satima, u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu, "golfom 6" krećući se brzinom od gotovo 105 kilometara na sat i pritom prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu usmrtio Selmu Agić iz Bugojna i Editu Malkoč iz Bosanske Krupe, studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće.



Sara Sefić, te Dino Alić i Amar Salihović, terete se da su iste noći pomogli Sanjinu da pobjegne iz BiH, tako što su ga prevezli do graničnog prijelaza Uvac, nakon čega je Sefić postao nedostupan bh. organima gonjenja, te time počinili krivično djelo pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela, dok se Saud Nišić tereti da je pomogao Sari Sefić, Aliću i Salihoviću nakon izvršenja krivičnog djela.



Prvooptuženi Sefić je nakon bijega u Srbiju, hapšenja i boravka u ekstradicijskom pritvoru u Novom Sadu, odnosno provođenja ekstradicijskog postupka, 9. januara ove godine izručen pravosuđu BiH.



Inače, suđenje u predmetu "Sanjin Sefić i drugi" počelo je 21. marta, ali je zbog proteka roka dužeg od 30 dana između dva ročišta, 17. jula počelo iznova.



Nastavak suđenja zakazan je za 5. oktobar, kada bi iskaz trebao dati svjedok Senad Zulčić, te biti predočeni nalaz i mišljenje sudskog vještaka dr. Hamze Žuje.

