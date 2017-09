Navodno su se žalili Viadukt, čija je žalba odbijena, i tvrtka iz Kine zbog čijeg je podneska dio dokumentacije za nadmetanje poništen.

Pelješki most / 24sata.info

Prvi krug natječaja za gradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama, projekta vrijednog 1,75 milijardi kuna, objavljen je 21. lipnja ove godine, a trebao je biti okončan 22. kolovoza. No taj je rok probijen, a time i svi ostali rokovi koji su bili zacrtani u Hrvatskim cestama i resornom Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture oko početka gradnje mosta koji će spojiti jug s ostatkom Hrvatske.



Ponude do 17. listopada



Naime, zbog dviju žalbi na natječajnu dokumentaciju za gradnju Pelješkog mosta koje su početkom srpnja podnijeli, kako smo neslužbeno doznali, Viadukt i jedna kineska tvrtka, natječajni rokovi za taj projekt bili su zamrznuti sve dok Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) nije odlučila o tim žalbama. A to je potrajalo gotovo dva mjeseca.



Dkom je prvo početkom kolovoza odbacio žalbu Viadukta, a odluka o žalbi Kineza donesena je tek u drugoj polovici osmog mjeseca. A ta je žalba uvažena pa je Dkom poništio dio dokumentacije za nadmetanje, koju su onda Hrvatske ceste morale izmijeniti. Tako su tek 23. kolovoza, kad su objavljenje izmjene dokumentacije, mogli ponovno krenuti rokovi za dostavu ponuda za gradnju Pelješkog mosta. Novi je rok 17. listopada, dakle gotovo dva mjeseca dulje od prvotno predviđenog roka.



Novi uvjeti za izvođače



U natječajnoj dokumentaciji su tako, između ostalog, izmijenjene odredbe o tehničkoj sposobnosti natjecatelja pa se sad traži popis ugovora o radovima u zadnjih 20 godina umjesto prvotno navedenih 15 godina.



U prvom krugu natječaja za gradnju Pelješkog mosta potencijalni izvođači radova morat će dokazati svoju tehničku, pravnu i financijsku sposobnost, a oni koji to dokažu, bit će pozvani u drugi krug u kojem će podnositi financijske ponude za taj posao.



S obzirom da je bilo planirano da ponude u prvom krugu stignu do 22. kolovoza, okončanje drugog kruga natječaja i i konačan izbor izvođača radova bio je planiran za kraj ove godine, a radovi su trebali krenuti početkom 2017.



Sve je to bilo pod pretpostavkom da neće biti žalbi Dkomu. No to je već sad sve prolongirano za najmanje dva mjeseca. A još nije okončan ni prvi krug natječaja. S obzirom na to da se može očekivati da će biti još žalbi na odluke o izvođačima radova, početak gradnje Pelješkog mosta realno se može očekivati tek u drugoj polovici sljedeće godine. I to u najboljem slučaju. Natječaj za gradnju, primjerice, pruge Dugo Selo – Križevci zbog brojnih žalbi potrajao je čak dvije godine.



(Večernji list)