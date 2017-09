Privode se kraju radovi na vanjskom dijelu Aladža džamije u Foči koju je 1549. godine izgradio Hasan Nezir, bliski saradnik Mimara Sinana, a koja je u potpunosti srušena u augustu 1992. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Iako uvrštena na UNESCO-ovu listu kulturne baštine, Aladža džamija je u potpunosti srušena u augustu 1992. godine, a njeni ostaci pronađeni su na dvije lokacije, nedaleko od lokaliteta gdje se nekada nalazila.



Radovi na obnovi Aladže su zvanično počeli 2014. godine, a kako je za AA potvrdio predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Foča Salem ef. Ćemo, očekuje se da bi radovi mogli biti završeni do kraja ove godine.



"Nama je drago da radovi na našoj Aladža džamiji, našoj ljepotici teku po planu i planiranom dinamikom. Munara je postigla svoju visinu, ostaje još samo da se stavi bakreni dio i ograda oko šerefeta. Munara je završena. Ona već sada krasi Foču svojom ljepotom", rekao je ef. Ćemo.



Trenutno je, prema njegovim riječima, fokus na dovršetku radova na glavnoj kupoli.



"Prema izjava ljudi koji vode nadzor i neimara koji grade Alaža džamiju, ove godine bi ona trebala da bude pokrivena odnosno zatvorena. Nadamo se da će u dogledno vrijeme naša džamija biti završena, otvorena i data na upotrebu svojim vjernicima, Fočacima i svim ljudima dobre volje", kazao je Ćemo.



Unutrašnji radovi na fočanskoj ljepotici, naglasio je, vjerovatno neće biti završeni do kraja godine. Međutim, radovi na vanjskom dijelu džamije bi trebali biti završeni do kraja godine.



Izrazio je nadu da će tokom naredne godine doći i do zvaničnog otvaranja Aladže u Foči. Efendija Ćemo je izrazio nadu da će i tokom hladnijih dana biti u mogućnosti da obavljaju radove u unutrašnjem dijelu džamije s obzirom da će do tada već biti pokrivena.



"Radovi se nastavljaju i svakim danom se osjeti ljepota Aladža-džamije", poručio je ef. Ćemo.



Aladža džamija je sagrađena polovinom 16. stoljeća i važila je za jedan od najvrednijih objekata orijentalne kulture na Balkanu. Medžlis Islamske zajednice Foča je u gradu do 1992. godine imao 12 džamija. Sve su porušene, minirane, a njihovi ostaci su uklonjeni. Dosad je obnovljena Atik Ali-pašina džamija i Careva koja je danas zvanično otvorena u prisustvu velikog broja građana i zvaničnika.

(AA)