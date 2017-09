Amel Sejfović sumnjiči se za krivično djelo bijeg osobe kojoj je oduzeta sloboda, kazala je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić za agenciju Patria.

Amel Sejfović / 24sata.info

U članu 355. Krivičnog zakona FBiH navodi se da „ko upotrebom sile ili prijetnjom da će izravno napasti na život ili tijelo druge osobe pobjegne iz krivično-popravne ustanove ili zatvora, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.“



Podsjećamo, Sejfović je iz KPZ Sarajevo pobjegao prijeteći čuvarima vatrenim oružjem.



Istraga o bijegu pritvorenika Sejfovića traje od momenta kada je 3. septembra pobjegao iz KPZ Sarajevo. Sejfović je, kako je to utvrđeno dosadašnjom istragom, imao pomoć i iznutra i pomagače nakon bijega. Njih šest se nalazi u pritvoru od čega su tri uposlenika KPZ Sarajevo. Za uhapšenog Sanjina Borčaka koji je Sejfoviću nosio hranu čeka se odluka suda o određivanju pritvora.



Bolji poznavaoci prilika navode da je Sejfović organizacijski izveo filmski bijeg koji je dobro isplaniran, te da je ovaj slučaj pokazao sve rupe u zatvorskom sistemu. Odgovornost još niko nije snosio. Pomagač koji ga je čekao na motoru nakon bijega još uvijek nije pronađen.



Sejfović se osam dana krio, a uhvaćen je u koordiniranoj akciji policijskih agencija u ponedjeljak u selu Buci kod Visokog. On je prvo sproveden u MUP KS, a zatim vraćen u KPZ Sarajevo odakle je i pobjegao.



Tužilaštvo KS nastavlja istragu u ovom slučaju i procesuiranju svih osoba za koje se utvrdi da su pružile pomoć Sejfoviću prilikom bijega.



Inače, Sejfović se nalazi u pritvoru od februara 2016. godine te mu se sa saučesnicima sudi za pljačku banke na Ilidži 5. novembra 2015. godine kada je ukradeno više od 300.000 KM koje nikada nisu pronađene.



Uz Sejfovića su optuženi i Arif Hajradinović, Alma Sejfović, Nizama Beširević, Haris Hajrović, Goran Šakota, Samir Baltić, Jasmin Ibišević i Tarik Zećirović. Oni se terete za više teških krivičnih djela i to: krivično djelo razbojništvo, krivično djelo pokušaj ubistva, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, krivično djelo pripremanje krivičnog djela te krivično djelo pomaganje izvršiocu nakon izvršenog krivičnog djela.



Podsjećamo, tada je u razmjeni vatre pljačkaša i zaštitara na području Stojčevca stradao biciklista Kemo Bašić.



(NAP)