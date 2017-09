Mladi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru u svoju zemlju vratit će se samo ako im se osiguraju veća mogućnost za zaposlenje i izgradnju karijere, pokazali su rezultati online istraživanja koje je od jula do augusta 2017. godine proveo Institut za razvoj mladih KULT.

Ilustracija / 24sata.info

U istraživanju je učestvovalo 720 ispitanika iz četiri države, osoba u dobi od 15 do 35 godina koje su se odselile u protekle tri godine ili su pokrenule proces iseljavanja s namjerom da napuste svoju zemlju. Najveći broj ogovora dali su mladi u dobi između 21 do 30 godina starosti.



Prema rezultatima ankete, najviše mladih odselilo je u Njemačku, a slijede Austrija, Švedska, Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Francuska, Španija, Holandija, Češka.



Više od 50 posto mladih u druge zemlje odlazi samostalno, više od 30 posto uz pomoć rodbine i prijatelja, dok ih manje od deset posto za odlazak koristi usluge agencija za posredovanje u zapošljavanju.



Oko 80 posto mladih kao razlog za odlazak navelo je činjenicu da ne vide da će u njihovoj zemlji uskoro biti bolje, odnosno da ne vide vlastitu bolju budućnost, a kao razloge navode i nezadovoljstvo uzrokovano političkom situacijom, prisustvo korupcije, nezaposlenost, preveliku zastupljenosti nacionalnih, vjerskih i ratnih pitanja, te nezadovoljstvo poslom i primanjima.



U zemljama u koje odlaze, mladi, prema podacima ankete, očekuju bolji obrazovni i zdravstveni sistem, bolji životni ambijent, veću mogućnost zaposlenja i bolju sigurnosnu situaciju.



Više od 30 posto ispitanika ne planira se vratiti u svoju zemlju, dok će ostali to učiniti ako im se pruži mogućnost da u svojoj zemlji imaju kvalitetniji život.



Na pitanje da li je riječ o porodičnom iseljenju, blizu 60 posto ispitanika odgovorilo je pozitivno, više od 20 posto da se njihove porodice pripremaju za odlazak, dok je oko deset posto odgovorilo negativno.



Prema podacima KULT-a BiH najviše napuštaju građani deficitarnih zanimanja kao što su programeri, inžinjeri i građevinski inžinjeri, doktori i drugo medicinsko osoblje i visokokvalificirana radna snaga, a najmanje dva miliona osoba porijeklom iz BiH živi u inostranstvu, što je 53 posto ukupnog broja osoba koje žive u BiH (3.791.622).



(FENA)