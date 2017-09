Jedan broj radnika Željeznica Republike Srpske (RS) nastavio je i danas štrajk glađu te tvrde da neće odustati od svojih zahtjeva.

Predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno-transportne djelatnosti u ovom javnom preduzeću Zlatko Marin izjavio je Feni da je u štrajku 11 njegovih kolega, a očekuju da im se pridruži još nekoliko na banjalučkoj željezničkoj stanici.



Uprava im, kaže, duguje četiri naknade po osnovu prijevoza, a jutros im je uplaćen iznos za jedan topli obrok i sada im se duguju još dva.



Marin tvrdi da oni samo traže da uprava poštuje zakon u isplati materijalnih davanja radnicima te da ne moraju protestima i štrajkovima tražiti ono što im pripada.



Podsjeća da su sudskim putem morali tražiti isplatu ranije umanjenih naknada te da imaju pravosnažne presude na ukupni iznos dugovanja od oko 20 miliona KM.



Odbacio je navode rukovodstva Željeznica RS-a da štrajk nije organizovan u skladu s zakonom, ističući da ne ugrožavaju proces rada i bilo čiju sigurnost.



Marin je ogorčen izjavom resornog ministra Neđe Trninića, da radnici ugrožavaju započeti proces restruktuiriranja ovog preduzeća.



-Šta su to oni dobro počeli da rade? Doveli su preduzeće u ogromne gubitke i smanjili su radnicima plaće, a žele povećati rukovodicima. Otimaju radničke pare, a sad su došli na ideju da sebi povećaju plaće. Otkuda za to pare – pita on.



Zbog štrajka glađu uprava Željeznica je jučer odlučila je da im blokira ulaz u banjalučku željezničku stanicu, a Marin kaže da su morali po zakonu da ih dozvole da koriste prostoriju u toj zgradi.



-Stanica je bila zaključana tri sata i svaki dan uprava krši zakon, a niko ne reaguje. Tražimo da se poštuje zakon i da se sankioniše onaj ko ga krši – zaključio je predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno-transportne djelatnosti u ovom javnom preduzeću.



(FENA)