Održan je Okrugli sto o devet heroja odbrambenooslobodilačnog rata u sklopu manifestacije “Odbrana BiH Igman 2017”. O svakom od devet narodnih heroja pojedinačno su govorili komandanti i saborci.

Edin Batlak - prijatelj i saborac narodnog heroja Mithada Hujdura Hujke

Cilj je pokazati da herojstvo nikada ne umire, da će oni ostati u sjećanju, ali i edukaciji mladih generacija.



Devet imena historija BiH posebno će pamtiti. Devet narodnih heroja, čijih se djela treba sjećati. Jer njihovo djelo je ono što danas živimo, to je država BiH, istakao je Šerif Patković.



Osvrnuli su se na odbranu Istočne Bosne, na imena Hajrudina Mešića i Mehdina Hodžića.



Prisjetili su se i mostarskog heroja, Midhada Hujdura Hujke. Hercegovačke jedinice nisu se borile samo protiv srpskih agresora, nego i protiv hrvatskih jedinica, ali i još jednog neprijatelja.



Edin Batlak: I treći front je bio tadašnji SDA. Znači općinski SDA i regionalni SDA sve do decembra 92. , kada na čelo dolazi druga ekipa na čelu sa Safetom Oručevićem, tada se potpuno mijenja ta politika, ali OO SDA ostaje do maja 93. Morate znati da je ta politika koja je bila personificirana u Ismetu Hadžiosmanoviću i njegovim najbližim saradnicima bila prohrvatska da ne upotrijebim neki teži izraz.



Armija BiH je slijedila civilizacijske tekovine, kaže Batlak. Sead Đulić dodaje da je odlika svih velikih heroja, pa i Hujke, da svojim primjerom pokažu šta je ispravno.



Sead Đulić – bivši pomoćnik komandanta za moral: Kada je na pojedinim mjestima između ustaške i četničke linije, između te dvije linije bilo je 700 800 metara vazdušne linije. A unutra je bio grad, život, vojska, i bili smo u totalnom okruženju, prenosi Tv1.



Edin Batlak: Armija BiH za mene je bila antifašistička armija. Za mene ovo nije samo oslobodilački rat, nego je oslobodilačko antiašistički rat.



Hujka se borio se za jedinstven Mostar, a zajedno sa ostalim herojima borili su se za jedinstvenu BiH. Saborci i komandanti su se prisjetili još i Adila Bešića, Envera Šehovića, Izeta Nanića, Nesiba Malkića, Safeta Hadžića i Safeta Zajke.



Pogledajte tv prilog o devet narodnih heroja Armije BiH.





