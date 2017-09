Nakon osmodnevnog bjekstva, danas je uhvaćen Amel Sejfović koji je iz sarajevskog zatvora pobjegao u nedjelju, 3. septembra.

Amel Sejfović / 24sata.info

Mijenjao SIM kartice



Odmah nakon njegovog filmskog bjekstva, pokrenuta je opsežna potraga. Uhapšeni su brojni pomagači, a nakon osam dana na području Zeničko-dobojskog kantona, u selu Buci kod Visokog, Sejfović je lociran i uhapšen.



Kako saznaje Avaz.ba, lokacija na kojoj se skrivao otkrivena je pomoću telefona kojeg je koristio bjegunac. Uprkos činjenici da je tokom osam dana promijenio preko 20 SIM kartica, on je danas lociran i uhapšen.



Osim što je vješto mijenjao SIM kartice, također je ometao i telekomunikacijski relej. To je uveliko otežalo rad službi i odugovlačilo njegov pronalazak i sprovođenje u KPZ u Sarajevu.



Cijelu potragu dodatno je zakomplicirao nepristupačan teren, što je odužilo potragu. Ipak, zahvaljujući mještaninu sela Buci kod VIsokog, Sejfović je danas lociran.



Njega je jutros ugledao komšija kako izlazi iz napuštenog mlina, te odmah o tome obavijestio policiju. Brzom reakcijom, Sejfović je lociran. Ugledavši da mu je policija za petama, odlučio se bježati i to koritom rijeke Fojnice gdje je i savladan.



Pružao otpor



Činjenica, tokom njegovog hapšenja povrijeđena su dva policajca jer je Sejfović itekako pružao otpor. Osim što je povrijedio policajce, on je također zadobio povrede.



Nakon hapšenja, sproveden je u prostorije MUP-a KS, odakle je potom prevezen na ljekarski pregled. Više od četiri sata boravio je u Općoj bolnici prim. dr. Abdulah Nakaš, odakle je, zatim, vraćen u KPZ Sarajevo odakle je i pobjegao.



Podsjetimo, Sejfović se tereti da je sa grupom osoba opljačkao banku u sarajevskom naselju Ilidža 2015. godine, kada je poginuo biciklista Kemo Bašić.



(Avaz)