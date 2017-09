Dugogodišnji problem smještaja federalnih institucija, a napose Vlade Federacije mogla bi ove godine konačno biti riješena na zadovoljavajući način čime bi se s jedne strane ispunio uvjet funkcionalnosti, a s druge otklonio problem izdvajanja visokih financijskih sredstava za najam, piše Hrvatski Medijski Servis.

Staklena banka / 24sata.info

Novo, privremeno rješenje biti će zgrada Energoinvesta, tvrtke koja je u većinskom vlasništvu F BiH. Prema podacima o visini cijene najma vidljivo je kako će Vlada napraviti značajne uštede u odnosu na dosadašnju cijenu koja je plaćala SDP-u BiH za smještaj u zgradi Alipašinoj ulici u Sarajevu. Naime, umjesto 41.300 KM koliko je svaki mjesec uplaćivano SDP-u, najam u prostora u Energoinvestovoj zgradi koštat će 36 tisuća maraka mjesečno. Radi se o poslovnom prostoru ukupne površine 2.054 m˛ (dio prostora na VII katu površine 379,70 m˛, VIII kat površine 762,90 m, dio prostora na IX katu površine 527,20 m˛ i XVIII kat površine 384,20 m˛) i parking prostor s 10 mjesta.



Mjesečna zakupnina



Kako je za Hrvatski Medijski Servis potvrđeno u Službi za zajedničke poslove Vlada Federacije BiH je svojim „Zaključkom V. Broj: 1022/2017 od 20.07. 2017. godine“ zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije da, do rješavanja pitanja trajnog smještaja Vlade Federacije, iznađe alternativni privremeni smještaj.



-Obzirom na veći broj organa koji se, sukladno odluci Vlade, trebaju privremeno smjestiti u zgradu Energoinvesta te na potrebne pripreme, za očekivati je da do početka preseljenja dođe tijekom tekućeg mjeseca, pojasnili su iz Službe.



Mjesečna zakupnina će, sukladno ponudi zakupodavca iznositi KM 36.047,70 s uračunatim PDV-om za razdoblje od 1.3.2018. godine do prosinca 2018. godine.



Zakupnina za razdoblje od 1.9.2017. godine do 1.3.2018. godine, odnosno za vrijeme trajanja otkaznog roka sadašnjem zakupodavcu, opet sukladno ponudi zakupodavca, neće se plaćati.



Trajni smještaj



S druge strane pitanje trajnog smještaja federalnih institucija i ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru već se jedno vrijeme veže uz zgradu “Staklene banke” u Mostaru.



Vezano za zgradu „Staklene banke“ u Mostaru, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kao zainteresirana strana, aktivno prati žalbeni postupak koji se po žalbi Pravobraniteljstva BiH vodi pred Županijskim sudom u Mostaru, a po osnovu upisa prava vlasništva na ime prodavca zgrade, Gospodarske banke dd Mostar u likvidaciji, kod Zemljišnog odjela Općinskog suda u Mostaru.



Iz Službe navode kako se nadaju da će se u skoro vrijeme, a svakako prije isteka tekuće fiskalne godine završiti započeti postupak kupovine zgrade i odmah započeti sa postupcima na privođenju prostora namjeni, trajnom smještaju federalnih institucija sa sjedištem u Mostaru u vlastite prostorije.



Cijena



Inače, ono što je do sada poznato je činjenica kako je cijena postignuta po javnom pozivu, koji je objavila „Gospodarska banka“ Mostar u likvidacijskom postupku, iznosila šest milijuna maraka. No, Staklena banka” dužnik je po carinskim garancijama tri-četiri milijuna maraka KM. To znači da bi federalnu Vladu objekt koštao oko 2 i pol milijuna maraka.



(HMS)