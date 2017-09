Iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za N1 su reagirali na izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da će Haški tribunal izgubiti kredibilitet ukoliko se potvrdi prvostepena presuda za udruženi zločinački pothvat protiv Jadranka Prlića i drugih.

Arhiv / 24sata.info

"Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je nezavisna pravosudna institucija. Njegove odluke i presude zasnovane su isključivo na pravu i na dokazima koji se predoče njihovim sudijama. To je jedini komentar koji mogu da dam, obzirom da je riječ o postupku koji je još u toku", rekao je portparol ICTY-a Nenad Golčevski.



Haški tribunal sigurno neće izgubiti kredibilitet, ukoliko potvrdi prvostepenu presudu Jadranku Prliću i ostalima, kako to tvrdi hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Rekao je to za N1, delegat u Domu naroda Parlamenta BiH, Halid Genjac.



On kaže da se Hrvatska plaši, jer bi u slučaju potvrđivanja presude, o udruženom zločinačkom pothvatu, Hrvatska žrtvama morala isplatiti odštetu.



"Izjava predsjednice Hrvatske je logički nerazumljiva i čudna. Da su Tuđman, Šušak i Bobetko to što su radili, radili kao privatne osobe - to bi imalo smisla. Međutim, sve što su radili, radili su kao najznačajniji činioci tadašnje Hrvatske. Na taj način su sve svoje resurse stavili na raspolaganje Herceg-Bosne. Upravo onim što je stavljeno na raspolaganje Herceg-Bosni učinjeno je sve što je učinjeno, logori i tako dalje. Bez podrške Hrvatske, Herceg-Bosna ne bi mogla sve to učiniti. Djelujući tako, Tuđman, Bobetko i Šušak su Republiku Hrvatsku uveli u udruženi zločinački pothvat. I to je činjenica", stav je Halida Genjca.



Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u izjavi za N1 kazala da smatra da će Haški sud "izgubiti svaki kredibilitet" ako šestoricu bosanskohercegovačkih Hrvata, optuženih za zločine nad Bošnjacima tijekom rata u Bosni i Hercegovini, osudi za udruženi zločinački pothvat.



"Ne želim prejudicirati, ali sud bi, po meni, u tom slučaju izgubio svaki kredibilitet. Uzmimo jednostavno činjenice. Slobodan Milošević je optužen pred sudom u Haagu, a njegovom smrću je završio postupak. U ovom slučaju imamo hrvatske državnike, od predsjednika Franje Tuđmana do tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška, načelnika glavnog stožera Janka Bobetka, koji su već godinama bili preminuli prije samog postupka i na neki način, govoreći kolokvijalnim jezikom, na sudu su duhovi koji se ne mogu braniti. Hrvatskoj je onemogućeno da bude prijatelj suda", izjavila je Grabar-Kitarović gostujući na televiziji N1.



Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio je 2013. godine Jadranka Prlića, Brunu Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića za sudjelovanje u udruženom zločinačkom pothvatu koji je za cilj imao progon i etničko čišćenje Bošnjaka s područja nekadašnje samozvane Hrvatske republike Herceg-Bosne, a koju su htjeli priključiti "Velikoj Hrvatskoj".



Presudom je Prlić osuđen na 25 godina zatvora, Stojić, Praljak i Petković na po 20 godina, Ćorić na 16 godina, dok je Pušiću izrečena kazna od deset godina zatvora.

(N1)