Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je Srni da je štrajk glađu željezničara u Banjaluci potpuno neopravdan i da je riječ o politički izmanipulisanoj grupi ljudi od pojedinaca kojima smeta uspješan proces restrukturisanja "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS).

Neđo Trninić / 24sata.info

"Nažalost, ima ljudi koji bi rado da pokvare sve što je dobro", rekao je Trninić, dodajući da štrajk nema veze sa pravima radnika, koja niko ne ugrožava.



Trninić je naglasio da je netačna informacija sindikalaca u ŽRS da željezničarima kasne plate.



"Radnici ih redovno ih primaju, nema kašnjenja. Da li je to dva dana prije datuma isplate ili poslije, to je već nešto što je normalno", rekao je Trninić.



On je rekao da postoje kašnjenja u vezi sa isplatom i izmirivanjem naknada za topli obrok i prevoz.



"Uprava ŽRS to, shodno mogućnostima, isplaćuje, ali u svakom slučaju predviđeno je da se sve obaveze prema radnicima izmire u procesu restrukturisanja koji za sada vodimo u dobro pravcu", naveo je Trninić.





(SRNA)