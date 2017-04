Na suđenju za ratovanje u stranim paravojnim organizacijama, svjedok Državnog tužilaštva ispričao je da je optuženog Osmana Abdulaziza Kekića viđao u Siriji i da je bio u jedinici koja je obučena samo za borbe.

Osman Abdulaziz Kekić / 24sata.info

Svjedok, čiji je identitet Državni sud zaštitio, kazao je da poznaje optuženog Kekića te napomenuo da ga je tokom 2015. vidio u jednom od sirijskih gradova.



- Poznato mi je da je došao sa Senadom Grabusom, koji je stanovao blizu moje zgrade. Kada je prvi put došao, nisam bio u stanu. Dolazio je često, na po par dana, tri, četiri, pet ili sedam dana…- izjavio je svjedok, dodavši da mu je Kekić govorio da je bio u Raki.



Grabus i optuženi, prema svjedoku, pričali su da su bili u jedinici “Anwar al-Awlaki”, koja je, kako su mu rekli, obučena samo za borbe, ne za straže, kao i da mu je poznato da je Kekić prošao obuku koja je trajala od mjesec pa nadalje.



- Viđao sam ga u uniformi, imao je pištolj. Družio se s ljudima koji su s područja Krajine, pošto je i on od tamo - kazao je svjedok.



Optuženi je, kako je svjedok ispričao, područje Sirije napustio krajem 2015. godine. Poslije izvjesnog vremena, svjedok je, prema njegovom iskazu, na vijestima vidio da je Kekić uhapšen.



- Ne znam zašto se vratio, ali, po priči ljudi, nije mu pasalo dosta toga. Imao je kombi u Turskoj, nešto je bilo i u vezi toga - naveo je svjedok.



Optužnica tereti Kekića da je, s ciljem pridruživanja stranoj paravojnoj formaciji, 20. marta 2015. napustio BiH preko graničnog prelaza Orašje, odakle je otišao prvo u Tursku, a zatim u Siriju, gdje se priključio jedinici “Anwar al-Awlaki” i gdje je bio do 2. oktobra iste godine.



Svjedok je rekao da se po dolasku na prostor koji kontrolira Islamska država oduzimaju pasoši, laptopi i mobiteli, koji se uništavaju, da se prolazi i vojna i šerijatska obuka, ali i da strani borci nisu mogli raditi po restoranima i internet-klubovima.



Tokom unakrsnog ispitivanja, svjedok je kazao da optuženog nikada nije vidio da pohađa vojnu i vjersku obuku.



Također je rekao da nikada nije vidio čitavu jedinicu “Anwar al-Awlaki”, ali je napomenuo da jeste vidio pojedince koji su se borili u toj jedinici. Ustvrdio je i da je od optuženog i Grabusa “čuo” da je jedinica služila za borbe.



Odbrani je odgovorio i da optuženog nije vidio s puškom.



Upitan na kojem jeziku se vršila vjerska i vojna obuka, svjedok je kazao da je čuo da se to radilo na engleskom.



Nastavak suđenja je planiran za 24. april, javio je BIRN BiH.



