Sudovi u BiH su u proteklih pet godina donijeli 38 osuđujućih presuda protiv predstavnika izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti za koruptivna djela.

Analiza Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) koja je dostavljena Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pokazuje da su tužilaštva na kantonalnom, okružnom i državnom nivou, te u Distriktu Brčko, u zadnjih pet godina podigla protiv predstavnika vlasti ukupno 84 optužnice za korupciju.



Od ovih optužnica, 38 ih je rezultiralo osuđujućim presudama, navodi se u analizi. Ipak, za sada je samo pet presuda pravosnažno.



Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija kaže da je činjenica da pravosuđe u BiH ima najviše problema s procesuiranjem visokopozicioniranih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti za korupciju, ali da analiza pokazuje da "političari nisu zaštićeni".



- Uvijek trpimo kritike da ništa ne radimo oko korupcije i istina je da postoji određen problem s procesuiranjem osoba višeg profila, međutim ne stoji kritika da se ništa ne radi. U principu, imamo tu veliki broj osuda, ima i uslovnih kazni, ali ima i zatvorskih, i vidimo da nema izbjegavanja da se procesuiraju ovi ljudi - ističe Tegeltija.



Prema analizi, najveći broj presuda je po optužnicama Kantonalnog tužilaštva Bihać i Specijalnog tužilaštva Republike Srpske s po osam, zatim slijede tužilaštva u Tuzli i Brčkom s po pet, te Zenici sa četiri. Državno tužilaštvo u zadnjih pet godina ima samo tri presude, Livno i Mostar su imali po dvije te Banja Luka i Goražde po jednu presudu.



Najveća kazna izrečena je bivšem načelniku općine Brod Milovanu Čereku, kojeg je Specijalno tužilaštvo Republike Srpske optužilo za primanje mita. On je proglašen krivim i osuđen na tri godine zatvora.



U analizi koja je dostavljena BIRN-u BiH navodi se da u zadnjih pet godina nije bilo presuda protiv nosilaca izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti za koruptivna djela po optužnicama Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Donijete su četiri presude za korupciju, ali ne protiv predstavnika vlasti.



Najviše optužnica, kako stoji u analizi, podignuto je protiv ministara na različitim nivoima, ukupno 18, dok je 17 rukovodilaca javnih institucija obuhvaćeno optužnicama. Zatim slijede načelnici općina i pomoćnici ministara, protiv kojih je podignuto 13 optužnica, a po jedan postupak je pokrenut protiv člana Predsjedništva BiH, premijera vlada i kantona.



Tegeltija tvrdi da percepcija da se korupcija nikako ne procesuira proizlazi iz toga da građani samo vide predmete protiv predsjednika stranaka.



- To je jedna vrsta problema, jer ljudi samo gledaju te predmete… Ali generalno kada se pogleda cijela država, ne stoji ta priča da se ne radi na predmetima korupcije - kaže predsjednik VSTV-a.



On dodaje da "stalne kritike na pravosuđe" dovode do niskog nivoa povjerenja javnosti.



- Mislim da je potrebno i malo pozitivnije priče. Sudijama i tužiocima je to potrebno kako bi dobili malo više poticaja u radu, da ne vidimo uvijek samo kritike, ali i građanima, da povrate povjerenje u sistem - kaže predsjednik VSTV-a.



