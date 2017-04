Prema MUP-u HNK koji po svojoj nadležnosti pokriva i Stolac, ovo se nije ni desilo. Kao što možete vidjeti iz priloženog biltena MUP-a HNK o evidentiranim događajima ništa se ne navodi o ovom incidentu.

Naselje Krajšina / 24sata.info

Početkom vikenda u stolačkom naselju Krajšina, prema riječima očevidaca, Hrvoje Marijanović je pred Mirsadom Medar, majkom stolačkog šehida pokazivao pištolj za pojasom i vidno nervozan i u prijetećem maniru govorio: ''da je on tu zakon, i kako je to njegova ulica u kojoj niko ništa ne smije raditi jer će on bagerom sve srušiti''. To se sve desilo u petak 14.aprila, a policija u Stocu je zaprimila i prijavu ovog incidenta.



Međutim, prema MUP-u HNK koji po svojoj nadležnosti pokriva i Stolac, ovo se nije ni desilo. Kao što možete vidjeti iz priloženog biltena MUP-a HNK o evidentiranim događajima ništa se ne navodi o ovom incidentu. Stolac se samo navodi na jednom mjestu i to u slučaju saobraćajne nezgode. MUP HNK ili nije dobio informacije iz Policijske stanice u Stocu, ili je u suprotnom dobio informacije, ali ih nije objavio.





Screenshot / MUPHNK



Komandir Policijske stanice u Stocu je Emin Bilal koji bi morao javnosti odgovoriti na pitanje šta se dešavalo u petak u stolačkom naselju Krajšina. Kontaktirali smo Policijsku stanicu u Stocu i saznali da se komandir nalazi van zgrade, ali smo dobili potvrdu informacije o dešavanima u spomenutom stolačkom naselju.



- Zaprimljena je prijava i radit će se na tom slučaju, kazao nam je dežurni u Policijskoj stanici Stolac. Mirsada Medar, majka poginulog borca Armije RBiH je napravila kanal kako bi u svoju avliju spriječila dovod otpadnog materijala i nanosa poslije kišnih padavina, a to je zasmetalo spomenutom Marijanoviću.



Njegov gest da pokazuje pištolj za pojasom uznemirio je ovu ženu koja poslije smrti i muža, te udaje kćerki sada živi sama u svojoj porodičnoj kući. Uznemirene su i komšije kao i rodbina Mirsade Medar koji vjeruju da će policija svoj posao u ovom slučaju uraditi što prije. Međutim, ako je suditi po dosadašnjoj praksi rješavanja sličnih incidenata, i na ovaj će slučaj padati prašina u kancelarijama komandira policije u Stocu.





Porodica Medar brine i održava grob jevrejskog rabina Moše Danona



Porodica Medar našoj je javnosti poznata i po višedecenijskoj aktivnosti na vođenju brige o kulturno istorijskom spomeniku groba jevrejskog rabina Moše Danona koji se nalazi tik uz cestu koja vodi u Stolac. Umjesto države, kantona i Općine Stolac porodica Medar je sve do smrti glave porodice vodila brigu u ovom jevrejskom svetištu koje se računa kao jedno od najsvetijih u našoj državi.



N. B.



(24sata.info)