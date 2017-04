Najveći kršćanski praznik Uskrs dočekan je u sarajevskoj Katedrali Srca Isusova, a svetu misu služio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, koji je poručio da ljudi ne mogu biti ravnodušni, te da svi moramo dići glas u odbranu života, zaustaviti mržnju, zaustaviti rat, stvoriti vrijeme gdje će čovjek živjeti ljudski, dostojanstveno.

Foto: 24sata.info

Kardinal Puljić je naveo da se kroz povijest Isus ukazuje onima koji steknu Božije povjerenje, a mnogi danas nisu svjesni toga da mogu vjerovati i živjeti od Kristova uskrsnuća, te će mnogi proći kroz život u raznim kušnjama tražeći smisao života, svjetlo u mraku, otkrivajući smisao nakon ovog života.



Zato, rekao je, mi slavimo to Kristovo uskrsnuće i pobjedu njegovu nad smrću, donoseći nama svjetlo i smisao života, upravo smisao koji daje da živimo od nade. Mi, slaveći to želimo se obnoviti, da nas ne zaskoči ni jedna životna situacija da se izgubimo, nego upravo u toj stvarnosti u kojoj živimo uvijek se oslanjamo na otajstvo Kristovog uskrsnuća, na svjetlo koje nam je donio, koje osmišljava, i svjesno živeći za ono što nam je obećao, život vječni.



Mi blagujemo njegovu riječ, ona nas hrani, blagujemo njegovo tijelo i krv to je jamstvo života vječnog, zapravo stičemo unutarnji mir, mir savjesti, duše koju nam je on donio, time trebamo zračiti, "ali živjeći ovo naše vrijeme, sadašnji trenutak, moramo se oduprijeti raznim devijacijama, koje urušavaju čovjeka".



- Strašno je da čovjek otupi pred strahotama koje se događaju. Iako je Krist donio mir, ali mir nije zaživio. Jer je čovjek istjerao Krista iz svoga života, iz svoje duše, zato toga mira nema. Kako je strašno kada ljudi postanu ravnodušni slušajući koliko svaki dan bude mrtvih, koliko se ljudi ubijaju, koliko se tobože kuka za mirom, a oružje se i proizvodi i prodaje da rat traje. Mi ne možemo biti ravnodušni, ne smijemo oguglati, jer Uskrs je svetkovina života. Moramo znati vrednovati ljudski život, on je dar i nije samo za ovozemaljski život - naveo je kardinal Puljić.



Grijeh je postao smisao života, a Krist nas je oslobodio grijeha, da bi život živjeli kao graditelji mira, zato je važno da znamo najprije vrednovati svoj život, a ljubiti bližnjega kao samog sebe.



- Mi ne možemo biti ravnodušni pred ovim čudnim stilom tobože demokracije, u kojoj se čovjek drzne pa si uzima pravo oduzimati drugima život i to nevinog, i to donosi zakonom, da se to smije raditi – naglasio je Puljić.



Mi ne možemo biti ravnodušni, istakao je, moramo dići glas u odbranu života, moramo se boriti za život, na poseban način kada vidimo kako ti ljudi stradaju, dok se velike sile pred svjetskom javnošću nadmeću za premoć, dok obični čovjek gine, bježi, pali mu se imovina, „a onda kukaju, kako su nastale izbjeglice“.



Tobože smo se nakon 2. svjetskog rata zakleli, podsjetio je kardinal, da se nikad više ne ponovi, a stalno se ponavlja, zlo koje se nanosi, „tobože smo proklamirali ljudska prava, vidimo da ta prava nemaju jednako svi, jer uvijek imaju više oni koji imaju više para i oružja“,



- Zato uime Uskrsa moramo dići glas u odbrani čovjeka, njegova dostojanstva, prava, života, njegovoj sredini, okolišu. Kako smo postali robovi proizvodnje koju proizvodimo i ona uništava naši sredinu, i onda se velike sile nadmeću ko će potpisati ili ne za očuvanje te sredine. To je Bog nama povjerio i mi smo odgovorni za ovu sredinu u kojoj smo postali, čovjek, društvo i država – istakao je kardinal Puljić.



Ne može se prihvatiti demokratija, naglasio je, ako će ona unuštavati Božiji zakon, a ko uništava Božiji zakon, uništava čovjeka.



Slaveći Usrksr, naveo je kardinal Puljić, u sebi želimo probuditi svijest dostojanstva vjernika i odgovorni smo dizati glas za vrednovanje čovjeka, njegova dostojanstva i prava.



- Zato mi danas čestitamo jedni drugima Uskrs i ja vama svima čestitam Usrks, želim radost vjere uskrslog Krista – kazao je Puljić te vjernicima prenio brojne uskršnje čestitke koje su uputili zvaničnici iz BiH i svijeta, zahvalio je svima na uskršnjim čestitkama, te zaželio svima da ovaj Uskrs donese utjehu onima koji pate, koji su ugroženi, a sve nas da ohrabi da možemo smjelo i hrabro krenemo napred sa pouzdanjem u Boga, živjeći uskrsnu nadu.



Uskršnje mise služene su u brojnim katedralama u BiH Hercegovini, u kojima vjernici izražavaju radost pobjede Isusa Krista nad smrću i progonstvom.

(FENA)