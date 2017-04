Udruženje "Pomozi" i ove subote je organizovala "Humanitarni bazar dobre volje", s tim što ovoga puta sakupljena sredstva neće ići u realizaciju projekta "Obrok za svakoga", nego za nanu Hasenu Efendić koja živi sama u Sarajevu i u jako lošim uslovima, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Adnan Tatarević, projekt menadžer Udruženja Pomozi, kaže da projekt "Humanitarni bazar dobro volje" traje od prošle godine i održava se svake druge subote u mjesecu.



"Prethodni bazari bili su vezani za naš projekat 'Obrok za sve' i sva sredstva su bila usmjeravanja u te svrhe. U sklopu tog projekta, svaki dan dostavljamo između 220 i 250 gotovih toplih obroka za korisnike naše kuhinje. Ovaj bazar je nešto drugačiji, jer sva sredstva koja prikupimo idu za pomoć nani Haseni, koja živi na Aneksu u užasnim uslovima sa 160 konvertibilnih maraka koje dobija mjesečno. Od toga plaća kiriju za objekat u kojem su neljudski uslovi. Tako da planiramo sljedeće sedmice, uz ova sredstva koja smo sakupili od bazara i ona koja dobijamo od naših redovnih donatora, nanu Hasenu da izmjestimo u uslovan smještaj. Vidjećemo hoće li to biti dom, garsonjera ili nešto drugo što ljudsko biće zaslužuje. Usto ćemo joj, naravno, obezbijediti potrebno njegu, prehranu i sve ostalo što ona zaslužuje", kazao je Tatarević za Anadolu Agency (AA).



On ističe da je zadovoljan odzivom građana kada su u pitanju humanitarne akcije Udruženja Pomozi.



"Uglavnom smo to naši standardni posjetioci, građani koji inače podržavau naš rad. Dođu da pomognu, ali drago nam je što se tu pojavljuju i nova lica. Pored toga što ljudi kupuju na bazaru i donose stvari koje prodajemo. Zato još jednom apelujemo na sve građane da sve ono što imaju u kući, a ne treba im dostave u prostorije Udruženja svaki radni dan od 8 do 18 sati i subotom od 10 do 18", zaključio je Tatarević.



Današnji "Humanitarni bazar dobre volje" otvoren je do 16 sati, tako da svi građani koji kupovinom žele pomoći nani Haseni mogu doći u prostorije Udruženja Pomozi, koje se nalaze u sarajevskoj ulici Fetaha Bećirbegovića broj 8.



Pomozi je udruženje dobrih ljudi koji su okupljeni oko iste ideje - prije svega humanost na djelu.



(AA)