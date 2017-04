U Republici Srpskoj (RS) u porastu je broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Ilustracija / 24sata.info

Prema evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a za 2015. godinu, ukupan broj podnesenih prijava nasilja u porodici je bio 1.089, dok je u 2016. zabilježeno 1.096 prijava.



U istom periodu i ostali subjekti zaštite evidentirali su blagi porast prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, s izuzetkom zdravstvenih ustanova i prekršajnih odjeljenja osnovnih sudova.



Podaci nevladinih organizacija, koje se bave sprečavanjem nasilja u porodici i pružanjem zaštite žrtvama porodičnog nasilja u sigurnim kućama i putem SOS telefona, također, pokazuju povećanje broja slučajeva nasilja u porodici.



Od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2016. godine, u sigurnim kućama u tom bh.entitetu bile su zbrinute 184 osobe, od toga 78 žena i 106 djece (u 2015. godini 76, a u 2016. bilo je 108 žrtava).



Žrtve su u sigurnim kućama u navedenom periodu boravile ukupno 10.163 dana (u 2015. godini 4.627 a u 2016. godini 5.536 dana), navedeno je u Informaciji o implemetaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici u RS-u, za period od protekle dvije godine, a koju će na narednoj sjednici razmatrati poslanici entitetskog parlamenta.



Na SOS liniju za pomoć žrtvama nasilja u porodici (tel.: 1264) u istom periodu upućeno je 6.795 poziva (3.048 u 2015. godini, a 3.747 u 2016. godini), od toga su svi pozivi tokom 2015. bili od žrtava ženskog spola, dok je u 2016. zabilježeno i 16 poziva koje su uputile osobe muškog spola (0,4 posto).



- Upravo broj žrtava koji se javlja na SOS telefon, kao i činjenica da je i Studija o rasprostranjenosti nasilja u porodici i nasilja nad ženama, provedena na reprezentativnom uzorku, pokazala da je 47,3 posto žena tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja, potvrđuje postojanje tzv. sivog broja slučajeva nasilja u porodici, odnosno da mnogo veći broj osoba trpi nasilje u porodici, ali da se još uvijek nisu odlučile koristiti pravima koje im pravni propisi RS priznaju - navodi se u tom Vladinom dokumentu.



Učinioci nasilja u porodici najčešće su muškarci starosti između 31 i 50 godina te u starosnoj grupi od 51 do 65 godina. Nasilje u porodici se i lani i u 2015., kao i u prethodnom periodu, najčešće dešavalo u bračnoj zajednici.



Ekonomska zavisnost žrtve od partnera – učinioca nasilja isticana je kao jedan od osnovnih razloga zbog kojeg ona ne uspijeva iznaći snagu da izađe iz kruga nasilja, a to je naglašavano i u svim dosadašnjim izvještajima o nasilju u porodici, u kojem su nerijetko žrtve i djeca.



- Upravo zbog toga je potrebno u narednom periodu izgraditi instrumente za ekonomsko osnaživanje žrtava, koje su u najvećem broju žene, kroz uspostavljanje različitih olakšica prilikom njihovog zapošljavanja, kao i kreiranje kreditnih programa od strane nadležnih finansijskih institucija koji bi bili namijenjeni ovoj populaciji - navodi se u informaciji.



Također, ukazuje se i na potrebu stalnog unapređenja djelovanja svih koji dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u porodici i njihovu međusobnu saradnju i koordinaciju postupanja u odgovoru na nasilje u porodici.



(FENA)