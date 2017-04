"Ne mogu reći koliki je gubitak zbog nepostojanja ugovora, sigurno je značajan. Zato smo i predložili zakon. Postojeći nije bio dobar. Evo, ne znamo ni koliko imamo potpisanih koncesija", rekao je Martić.

Ilustracija / 24sata.info

Nakon deset godina čekanja, utvrđen je Nacrt novog zakona o koncesijama FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru, ali, po svemu sudeći, oni koji i sada eksploatiraju prirodna bogatstva i javna dobra bez koncesionih ugovora nastavit će tako raditi do konačnog usvajanja ovog zakona.



Prema ocjenama Federalnog povjerenstva za koncesije, FBiH godišnje gubi 200 milijuna KM jer nema sklopljene sve koncesijske ugovore, pa je po tome do sada izgubila 1,8 milijardi KM s obzirom na to da se na "poboljšani" zakon čeka od 2007. godine, a postojeći je "istekao" 2008. godine, pišu Nezavisne novine.



"Aktualni zakon je onima koji su u trenutku njegovog stupanja na snagu koristili bogatstva i dobra dao tri mjeseca za podnošenje zahtjeva za ugovor. To se moglo uraditi samo u ta tri mjeseca, koja su davno prošla. To je bila manjkavost zakona, taj kratak rok, jer nije bilo formirano povjerenstvo niti doneseni podzakonski akti. Zato je trebalo izmijeniti zakon, ali do toga nije došlo", kaže član Povjerenstva za koncesije FBiH Mirsad Hasanić.



Dodao je da FBiH trenutno ima samo devet koncesijskih ugovora za vode i dva s "Elektroprivredom BiH", dok, s druge strane, stotine tvrtki koriste prirodna bogatstva i javna dobra. Hasanić tvrdi da Povjerenstvo nema odgovornost za ovakvo stanje jer su ministarstva ta koja pokreću i dodjeljuju koncesiju, a povjerenstvo je samo regulatorno tijelo. To povjerenstvo godišnje iz proračuna FBiH ima 400.000 KM.



Josip Martić, ministar prostornog uređenja FBiH, kazao je da zbog manjkavosti postojećeg zakona nije omogućen nikakav prihod od koncesija, a nema ni registra pa tako ni informacija o dodijeljenim koncesijama, što su nedostaci koji se otklanjaju novim zakonom čiji je nacrt u četvrtak usvojila Vlada FBiH, te treba uslijediti javna rasprava nakon što nacrt usvoji Parlament FBiH.



"Ne mogu reći koliki je gubitak zbog nepostojanja ugovora, sigurno je značajan. Zato smo i predložili zakon. Postojeći nije bio dobar. Evo, ne znamo ni koliko imamo potpisanih koncesija", rekao je Martić.



Na pitanje zašto je malo potpisanih ugovora, Martić je rekao da su procedure bile najveća prepreka s obzirom na to da je po zakonu sam koncesionar morao sve sebi ishoditi, a sada će ministarstva biti ta koja će prije dodjele koncesija osigurati urbanističke suglasnosti, okolinske dozvole i slično.



Kazao je i da je planirana legalizacija onih koji sada eksploatiraju bez ugovora.



Novim zakonom ukida se Povjerenstvo za koncesije FBiH, čime će se uštedjeti 400.000 KM iz proračuna FBiH, koliko je išlo na njeno financiranje.



"Oni su imali 400.000 KM godišnje iz proračuna, a prihod od koncesija za 2014. godinu bio je svega 80.000 KM, a za tri kvartala prošle 69.000 KM. Novim zakonom je predviđeno formiranje povjerenstva za svaki pojedinačni slučaj koncesije i financirat će se iz otkupa natječajne dokumentacije. Bolje će raditi nego ovo povjerenstvo", rekao je Martić.



Inače, novim zakonom će naknade od koncesija biti raspoređene tako da 20 posto ide u proračun FBiH, a 30 posto županiji i 50 posto općini na čijem je teritoriju predmet koncesije.



Što donosi novi zakon:



- Ukida se Povjerenstvo za koncesije, čime će se godišnje uštedjeti 400.000 KM

- Predviđeno formiranje povjerenstva za svaki pojedinačni slučaj koncesije

- Ministarstva će prije dodjele koncesije osigurati urbanističke suglasnosti i ekološke dozvole

- Legalizacija onih koji sada eksploatiraju bez ugovora



(Večernji.ba)