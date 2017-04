U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u većini područja.

Ilustracija / 24sata.info

Očekuje se, uglavnom, od 10 do 15, lokalno do 25 l/m 2 . Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 16 do 19 stepeni.



U ponedjeljak, 17. aprila, bit će pretežno oblačno s kišom. Intentivnije padavine poslijepodne ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 13 do 18, na jugu od 18 do 22 stepena.



U utorak, 18. aprila, bit će oblačno s kišom i pljuskovima. Na planinama sa snijegom. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 6 do 11, na jugu od 13 do 17 stepeni.



U srijedu, 19. aprila, bit će oblačno s kišom. Na planinama, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne sa snijegom i susnježicom. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 7 do 11, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 8 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)