Prilikom obilježavanja 25.godišnjice HVO-a upriličena je animacija koju su uradili Veterani HVO-a uz prateću naraciju.

Međutim, u svemu tome došlo je do nekih previda i iznošenja netačnosti pa su reagovali nekadašnji pripadnici Bataljona Drežnica Armije RBiH.



Pogledajte zemljovid, a potom pročitajte i reakciju drežanjskih Sokolova...







"REAGOVANJE NA OBJAVLJENI FILM "ANIMIRANI ZEMLJOVID O HVO-u"



Povodom 25. godišnjice osnivanja HVO-a, veterani HVO i svekoordinirajući, famozni „HNS“ objavili su video materijal pod nazivom „Animirani zemljovid o HVO-u“.

Bez namjere da utvrđujemo identitet naručioca, kao i način na koji će obilježavati i njegovati tradicije jedinica i događaja u kojima su učestvovali, mi pripadnici „DREŽANSKOG BATALJONA“, najprije u sastavu TO Republike Bosne i Hercegovine, a potom i Armije Republike Bosne i Hercegovine, ovim putem upućujemo reagovanje na dijelove sadržaja navedenog materijala koji se odnosi na teritoriju Hercegovine, gdje živimo i koju smo branili i odbranili.

Naručioce ovog video uratka, posebno „Veterane HVO-a“ kao i predsjednika Organizacijskog odbora „HNS-a“ za obilježavanje 25. godišnjice HVO-a gosp. Mladena Begića, jednog od bivših zapovjednika posuške brigade, podsjećamo:

- „Drežanski bataljon“ Armije Republike Bosne i Hercegovine nikada nije organizaciono, niti teritorijalno pripadao falsifikovanom prikazu teritorije (plava boja) kako ste naveli u objavljenom „animiranom zemljovidu“ .

Iako je opšte poznato da spomenuti teritorij nije pripadao, niti pripada plavo označenom HVO prostoru, radi osvježavanja pamćenja i podsjećanja dostaviti ćemo vam:

- Kartu iz marta i aprila 1993. godine, potpune blokade Drežnice, vašim punktovima, linijama i jedinicama HVO-a, od Rakitna, Vrda, Salakovca i Grabovice,

- Kopiju „Zapovjedi“ za napad HVO-a na Drežnicu, potpisanu od strane Ilije Vrljića zapovjednika 2.brigade HVO-a Mostar od 16. aprila 1993. godine, ZAŠTO ZA NAPAD?

- Kopiju ličnih dokumenata pripadnika treće bojne iz mostarskog naselja Cim, zapovjednika jednog od pravaca napada na Drežnicu 09.05.1993.godine, a čije smo vam tijelo zajedno sa ostalima po svim ratnim propisima uredno isporučili,

- Kopiju iskaznice i drugih osobnih dokumenata poručnika hrvatske vojske iz Virovitice, koji je 06.08.1993.godine predvodio napad HVO-a i HV-a iz pravca Posušja na Drežnicu. Napominjemo da smo vam u skladu sa ratnim propisima isporučili tijelo imenovanog. Kao dokaz navedenoj činjenici je i naziv jedne područne škole u Virovitici – Repubilka Hrvatska , gdje je imenovani i sahranjen.

- Dokumentaciju o zarobljavanju četvorice vaših „diverzanata“ iz posuške brigade Rafael Boban, koje razmjenismo za pet civila koje ste pokupili iz njihovih stanova u Mostaru,

- Dostaviti ćemo vam i snimke desetina noćnih bombardovanja naseljenih mjesta iz aviona koji je dolijetao iz pravaca Blidinja, općina Posušje i Tomislavgrad.

- Dostaviti ćemo vam i snimke desetine eksplodiranih i ne eksplodiranih čeličnih kugli koje ste napunjene sa preko dvijestotine kilograma eksploziva spuštali iz zone odgovornosti pomenutog Begića na naše najzapadnije naselje, Dragu.

- Dostaviti ćemo vam kopije zapisnika i snimke logoraša ili zarobljenika Bošnjaka iz Maglaja koji su u Drežnicu pobjegli sa vaših HVO položaja na Vrdima, gdje su vam služili kao radna snaga i živi štit.

- Dostaviti ćemo vam i spiskove civila koje ste u nemogućnosti ovladavanja teritorijom, granatama kukavički pobili, a uz to srušili škole, ambulante, kuće i džamije.

- Dostaviti ćemo vam i snimke na hiljade civila iz Stoca i Čapljine koje ste u ljeto1993.godine u više navrata, nakon etničkog čišćenja južnog dijela Hercegovine, poslije višemjesečnog držanja u logorima, dovozili do Vrda i protjerivali prema slobodnoj teritoriji Drežnice, koju tokom cijelog priloga uporno označavate u svojoj HVO plavoj boji. Besmisleno, zar ne?



- Kopije dokumenata vašeg najvećeg vojničkog poraza u decembru 1993.godine u rejonu Batačkih lazina – Čvrsnica, kada ste provodili neviđenu višednevnu ofanzivu na naše borce, pripadnike Armije RBiH uz hiljade upućenih granata po naseljenim dijelovima Drežnice. Niste valjda bombardovali teritorij kojeg cijelim prikazom, svojatate.



- Dostaviti ćemo vam, a to sigurno imate, snimke spomenika i godišnjica poginulih pripadnika HVO brigada iz Mostara, Posušja, Gruda i Širokog Brijega, koje su djelovale spram zone odgovornosti „Drežanskog bataljona“,

Iako vam je sve naprijed rečeno dobro poznato, vama ne smeta da u svom prikazanom „animiranom zemljovidu“ prostor Drežnice (više od 320 km² teritorije), koji je naš bataljon uspio odbraniti od napada četiri brigade HVO-a (Posušje, Grude, Široki Brijeg i 2.brigada HVO Mostar) i pomoći postrojbi HV-a, i dalje i usiljeno tretirate kao svoj „odbranjeni“, „osvojeni“ ili ne znamo što već.

Ako vam navedeno nije bila namjera, u što pored toliko činjenica opravdano sumnjamo, tražimo da „propust“ ispravite! Ako je u pitanju željeni „zemljovid“, na isti zaboravite, jer borci i narod Drežnice nakon herojske odbrane ovog područija nema namjeru napuštati svoja vjekovna ognjišta i šehitluke, niti ih prepuštati paradržavnim tvorevinama !!!

Svaki dobronamjernik prelazeći sa M17, most „BRANILACA DREŽNICE“ može da se uputi kanjonom Drežnice dugačkim preko 20 kilometara vozeći se putem „ALIJE IZETBEGOVIĆA“ kako se zove već punih sedamnaest godina, te vam predlažemo da kao „naručioci“ registrujete i ispravite velike greške u prikazanom „animiranom zemljovidu o HVO-u“ od 08.04.2017.godine.



Pripadnici „DREŽANSKOG BATALJONA“

ARMIJE REPUBLIKE BiH





