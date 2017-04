U Kasarni "Rajlovac" u Sarajevu, danas je obilježena 25. godišnjica Armije Republike BiH i 12. godišnjice osnivanja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OSBiH.

Foto: Avaz

Svečanosti su prisustvovali visoki uzvanici, na čelu s bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem.



Okupili smo se danas, kazao je Izetbegović, da obilježimo četvrt stoljeća otkako su najbolji, najspremniji i najodlučniji među nama, hrabro stali u odbranu države.



- Armija Republike Bosne i Hercegovine se borila za svete ciljeve – za nezavisnost i slobodu, za opstanak našeg naroda u vlastitoj zemlji. Bosna i Hercegovina je napadnuta, brutalno, od udruženog agresora. Prihvatili smo tu neravnopravnu borbu, jer je našoj državi i našem narodu prijetio nestanak. Pod udarom višestruko nadmoćnih vojnih i paravojnih snaga, patrioti Bosne i Hercegovine smogli su snage i pameti da pruže žilav otpor. Usprkos svim blokadama, izolaciji, embargu na naoružanje, razaranju privrede i masovnim pokoljima, kojima smo bili izloženi od početka agresije na našu domovinu, Armija je rasla, razvijala se i jačala. Iz nedovoljno organiziranog i skoro nenaoružanog naroda, u uvjetima potpune logističke blokade, izrasla je dominantna vojna snaga - kazao je Izetbegović.





U prvim mjesecima otpora, dodao je Izetbeogvić, Armija je bila brana snagama, čiji cilj je bio da nas brzo slome. Potom je uspostavila vojnu ravnotežu i izrasla u silu koja oslobađa.



- Ta snaga je izvirala iz naroda i njegove želje da odbrani slobodu i stvori Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svi njeni građani, na svakom pedlju od Une do Drine, od Save do mora, uživati jednaka prava - dodao je, te nastavio:



- Uspjesi Armije Bosne i Hercegovine, njena stalna vojna inicijativa, su bili faktori presudni za zaključenje mira. Armija se svjesno i savjesno borila za univerzalne ljudske i civilizacijske vrijednosti: štitila je narod i državu, borila se za nemoćne i nezaštićene, sprečavala rušenje vjerskih i kulturnih objekata bez obzira na to kome su pripadali. Upravo to joj je osiguralo naklonost i podršku velikog broja pravdoljubivih i slobodoljubivih naroda i zemalja svijeta. Ta podrška i danas je prisutna, i veoma je važna za budućnost Bosne i Hercegovine.



Nadalje, kazao je da "mi ne živimo u prošlosti, ali prošlost živi u nama. Sjećanje nam daje snagu da se odupremo svim pritiscima".



- Daje nam prijeko potrebnu snagu da pružimo ruku i onima protiv kojih smo se borili. Godine prolaze, ali sjećanje ne blijedi. Mi nikada nećemo zaboraviti za koje ciljeve smo se borili. Ta borba bila je časna. U sukobu, koji nam je bio nametnut, imali smo snage, ne samo da se odbranimo, nego i da obuzdamo mržnju. Za generacije koje dolaze dužni smo stvoriti osnovu za stabilnu budućnost, ali i prenijeti im istinu o našoj borbi za slobodu, za državu i opstanak naroda koji nije pokleknuo pred silom, prijetnjama i zločinom - poručio je Izetbegović.



Kao svi mudri narodi, nastavio je bošnjački član Predsjedništva BiH, gradit ćemo mir, i u miru uvijek biti spremni da odbranimo svoj opstanak, identitet, čast i dostojanstvo.



- Čuvat ćemo taj mir koji je plaćen najskupljom cijenom, životima i krvlju najboljih sinova i kćeri ove zemlje. Bit ćemo uvijek budni i na oprezu. Nikome nećemo dopustiti da nas uspavljuje i uljuljkuje lažima i zaboravom. Jednako tako, čuvat ćemo i tradiciju otvorenosti, zajedništva i tolerancije koju baštinimo, gradeći na osnovama istine, pravde i uzajamnog poštovanja dobrosusjedske odnose, integracije unutar Bosne i Hercegovine, i integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kojoj našom kulturom i historijom težimo i pripadamo - kazao je Izetbegović.



NATO i EU



Uputio je i poruke važne za budućnost BiH:



- Snažit ćemo i razvijati i naše sigurnosne veze s najjačim državama slobodnog svijeta, kroz integraciju u NATO. Prošle godine smo, nakon dugog zastoja, učinili važne korake na tom putu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Pregled odbrane, kojim je predviđeno unapređenje strukture i kapaciteta Oružanih snaga BiH, koje će ih učiniti još više interoperabilnim s NATO-om. Ovim su Pregledom odbrane stvoreni preduvjeti za njihovu modernizaciju u skladu s potrebama i mogućnostima države i građana BiH. Ujedno je usvajanjem Pregleda odbrane i Plana razvoja i modernizacije OSBiH uklonjena jedna od najvećih prepreka za primjenu Akcionog plana za članstvo u NATO-u .



Integracija u Evropsku uniju i NATO najbolji je način za postizanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta, smatra Izetbegović. Proces evropskih i euroatlantskih integracija, smatra on, najefikasnije je sredstvo za postizanje modernih demokratskih standarda, izgradnju konkurentne tržišne ekonomije i jačanje našeg ekonomskog razvoja.



- Bosna i Hercegovina može i mora biti spona između Istoka i Zapada, što nam naša historijska i kulturna baština omogućava, i na što nas naša tradicija obavezuje. Takvu budućnost, sigurnu i stabilnu, gradit ćemo zajedničkim snagama. U tim naporima, koji predstoje, presudnu ulogu ima i 2. pješadijski puk Oružanih Snaga Bosne i Hercegovine, čiji pripadnici baštine, nastavljaju i nadgrađuju tradiciju Armije Bosne i Hercegovine, njeno naslijeđe ponosa i slave - zaključio je Izetbegović.



(avaz)