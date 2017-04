U Bosni i Hercegovini sutra će jutro u većini područja biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana doći će do postepenog naoblačenja, što će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Očekivana količina padavina je od 5 do 10 l/m2, lokalno i do 15 l/m2. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena.

Ilustracija / 24sata.info