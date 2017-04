Njegovo preosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije je svim ljudima dobre volje poželio da u zajedništvu, mirnih duša, čistog srca, s puno ljubavi i Božije blagodeti dočekaju i proslave najveći hrišćanski praznik Vaskrs.

Foto: AA

Vladika Grigorije je pozvao vjernike da učestvuju u bogosluženjima, da se saberu i pokažu da su prijatelj jedan drugome, i da nikada ne dozvole da i ono najmanje zrno zavisti i mržnje nađe mjesta u njihovim srcima, već da se raduju Hristu i Hristovom vaskrsnuću.



"Vaskresenje Hristovo je čovjekova jedina nada. Isus Hristos vaskrsao je iz mrtvih, pobijedio je smrt i svim ljudima darovao vječni život. Slavimo ga, jer je sebe dao zarad naših života", poručio je vladika Grigorije.



On je istakao da treba da znamo da se radujemo, da to otvoreno pokazujemo ne stideći se, poručujući roditeljima da svojoj djeci prenose ljubav Božiju, ljubav koja ih hrabri i miluje, da ih uče da budu sa Hristom, jer to znači biti sa životom i učestvovati u njegovom vaskrsenju.





Vladika je istakao da se s radošću sjeća godina kada je kao dječak slavio Vaskrs, kada se sa svojim bližnjima radovao svakom danu koji je išao u susret ovom velikim prazniku, doživljavajući ga na jedan čudesan način.



"I naši vjerni narod u Hercegovini, posebno djeca s radošću učestvuju u bogosluženjima. Ne trebamo ništa ni govoriti, jer u našim pogledima se vidi ljubav prema Isusu Hristu, prema ovom i svim našim praznicima", rekao je vladika Grigorije.



On je istakao da ga posebno raduje kada vidi kako djeca dolaze u crkvu da bi učestvovala u radosti farbanja jaja koja se dijele vjernicima na Vaskrs i kako se trude da svoji malim ručicama iscrtaju poruke ljubavi.



Vladika Grigorije je vjernike pozvao da na dan vaskrsenja Hristovog dođu u hramove i da se svi zajedno raduju najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu.

(SRNA)