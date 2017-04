U Bosni i Hercegovini jutros je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je u Hercegovini.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan-sedlo 7, Livno i Sokolac 8, Drvar, Tuzla i Grude 9, Bugojno, Jajce i Stolac 10, Bijeljina, Srebrenica, Trebinje i Zvornik 11, Bihać, Doboj, Gradačac, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 12, Banja Luka, Mostar i Prijedor 13 i Neum 14.



Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo raste.



U BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjia može pasti i malo kiše. Tokom dana, kiša pljuskovi i grmljavina se očekuju zapadnim i jugozapdnim djelovima. Poslijepodne, kiša i pljuskovi se očekuju i u centralnim, istočnim te u višim područjima Hercegovine. Na krajnjem jugu uglavnom suho i bez padavina. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna od 12 do 18, na jugu od 18 do 22 stupnja.



U Sarajevu danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti bit će s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatra oko 16 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)