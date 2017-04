Prijemom u Jevrejskoj zajednici u Sarajevu, uz prisustvo velikog broja zvanica, obilježen je Pesah. Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH istakao je da je Pesah praznik slobode, a ona je važna, ne samo Jevrejima nego svim ljudima, javlja Anadolu Agency (AA).

“Pesah je praznik koji se najduže obilježava u ljudskoj zajednici. Po jevrejskom kalendaru već je 5.777 godina, a Pesah se slavi preko 2.500 godina i obilježava izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva. Samim tim, u podnaslovu nosi ime praznik oslobođenja. Sloboda je sigurno svima jako značajna, jer bez nje ništa nije drugo značajno. Nama u Sarajevu, u BiH, koji živimo u slobodi, ali smo preživjeli veoma težak rat i vidjeli smo teške situacije, ovo ima poseban značaj. Uvijek obilježavamo dva Sedera, jedan na kojem čitamo Hagadu i drugi na koji nam dolaze svi gosti i prijatelji. Sama Hagada kaže ko god je gladan neka dođe i jede, ko god je žedan neka dođe i pije. To je praznik otvorenih vrata, jer sloboda nije važna samo Jevrejima, nego svim ljudima, a nama koji smo prošli kroz težak rat je sloboda, zajedno sa mirom, sigurno ono što je najznačajnije. Posebno nam je značajno što to možemo da slavimo i obilježavamo sa prijateljima koji su nam se danas pridružili“, kazao je Finci.



Tradicionalno na prijem u Jevrejskoj zajednici dolazi Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH, pa je tako bilo i ove godine. Kazao je da se svake godine na Pesah prisjeti ratnih vremena kada je sa rahmetli ocem Alijom dolazio na prijeme povodom velikog jevrejskog praznika.



“Shalom svim Jevrejima u BiH i diljem dijaspore. Čestitam im veliki praznik, koji je simbol spasenja i poruka i da nema bezizlaznih situacija, niti za Jevreje, niti općenito za ljude i da je Bog uvijek sa onima koji ga poštuju. Volio bih da se Jevreji koji su BiH napuštali vrate u ovu zemlju. U današnjem vremenu olakšanih komunikacija, ako neće živjeti u BiH neka budu na razne druge načine s nama. Osjetiće da su dobro došli“, kazao je Izetbegović i dodao:



“Mislim da pretjerujemo kada tamnim tonovima oslikavamo stanje u BiH. Nije to baš tako loše. Mada moramo težiti tome da svaki građanin na svakom pedlju ove zemlje bude ravnopravan. To, nažalost, nije slučaj u BiH, to su tragovi rata i pokušaja da se dominira nad drugima u BiH. Pred nama je još dug put i mislim da ćemo to stanje rješavati postupno kroz naš put ka Evropskoj uniji i uvođenju njenih standarda.“



Izetbegović se osvrnuo i na implementiranje presude u slučaju Sejdić-Finci, te kazao da što se tiče njega ta stvar bi se mogla sutra riješiti. Prema njegovim riječima, hrvatski predstavnici su odustali od skoro postignutog rješenja, ali se nada da će to biti riješeno ove ili naredne godine.



Prijemu povodom Pesaha prisustvovao je veliki broj uglednih gostiju iz javnog života, između ostalih, bili su tu Maureen Cormack, američka ambasadorica u BiH, Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, te predstavnici vjerskih zajednica.



Pesah je najveći jevrejski praznik. Jedan je od tri hodočasnička praznika kada svi Jevreji koji imaju mogućnost, hodočaste u Jerusalem. Praznik se proslavlja u krugu porodice, a za vrijeme Seder večere svi ukućani se okupljaju oko trpeze na kojoj su postavljena jela koja simbolično podsjećaju na robovanje Izraelaca u Egiptu i na njihovo izbavljenje. Ovaj praznik se obilježava u spomen spasenja Jevreja iz egipatskog ropstva. U početku Pesah je slavljen sedam dana, ali je zbog nepreciznosti starog jevrejskog kalendara usvojen običaj da se slavi osam dana. Pesah je praznik koji se najduže u kontinuitetu obilježava u svijetu, više od 2.500 godina, dok ga u Sarajevu Jevreji obilježavaju preko 450 godina kada su došli na područje BiH.



(AA)