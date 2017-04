Priča o tome da će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona kupiti hotel „Ero", nekadašnji Dom penzionera u Mostaru, očito prerasta u svojevrsnu trakavicu.

Četiri kvartala



Da li su u pitanju zakulisne igre ili, pak, nepovjerenje među koalicijskim partnerima u HNK, SDA i HDZ BiH, javnost može samo nagađati, no, kako god, odluke o kupovini ovog hotela u kojem bi bila smještena sva kantonalna ministarstva i ostale Vladine institucije još nema.



- To je aktivnost koju smo vodili tokom cijele prošle godine. Proveli smo sve aktivnosti sa svim relevantnim institucijama, urađena je i analiza i došli smo do formalne odluke na Vladi. Ostalo je još samo glasovanje o kupovini „Ere" za zajedničke institucije kojima će se značajno poboljšati rad javne uprave, ali i značajno smanjiti troškovi zakupa neuvjetnih prostora za rad Ministarstva uprava i upravnih organizacija - kazao nam je premijer HNK Nevenko Herceg.



Na naše pitanje ima li problema u vezi s odlukom o kupovini „Ere", Herceg je kratko odgovorio: „Kakvi bismo bili da nema problema, ali mislim da se to može prevladati".



To da će Vlada HNK kupiti „Eru" u javnosti je plasirano prije godinu i po. Nakon pregovora, analiza i svih drugih aktivnosti, Upravni odbor Zavoda PIO/MIO donio je zaključak kojim je ovaj hotel Vladi HNK ponuđen po cijeni od 10,5 miliona KM, s isplatom u četiri kvartala, što je na koncu i prihvaćeno. U nekoliko navrata je odluka o kupovini „Ere" skidana s dnevnog reda sjednice Vlade HNK, a kao objašnjenje iznosilo se to da su neophodne dodatne konsultacije te da nema potrebe žuriti s odlukom.



Postoje špekulacije



U posljednje vrijeme u javnosti su se pojavile špekulacije o tome da odluku o kupovini „Ere" koče određeni krugovi u SDA, koji žele „u paketu" riješiti „Eru" i zgradu bivše Djevojačke škole, no informaciju o tome nismo uspjeli provjeriti.

1,2 miliona KM za smještaj institucija



Vlada HNK za smještaj institucija HNK na godišnjem nivou izdvaja 1,2 miliona KM. Ta sredstva, smatraju u Vladi, bila bi dovoljna i preusmjerena za kredit za koji bi se Vlada zadužila. Također, Zavod PIO/MIO je s hotelom sklopio sporazum o zbrinjavanju radnika „Ere", njih 26, a za što je saglasnost dala i Federalna vlada.



