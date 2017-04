Suđenje osmorici bivših pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u Kravici kod Bratunca, u Bosni i Hercegovini, nastavlja se danas pred Odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Suđenje je 20. marta odgođeno za 13. april zbog nedolaska na ročište jednog od optuženih.



Suđenje je počelo 6. februara, a optuženi Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dacević, Bora Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosav Vasić optužnicom Tužilaštva za ratne zločine Srbije terete se za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu.



Oni su optuženi da su 14. jula 1995. godine u hangaru zemljoradničke zadruge Kravice, opština Bratunac, počinili ratni zločin nad najmanje 1.313 bošnjačkih civila. U optužnici je navedeno da su "Nedeljko Milidragović, kao komandir 2. voda 1. čete Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Dragomir Parović, kao pripadnici tog voda, a Aleksa Golijanin i Vidosav Vasić, kao pripadnici 1. voda 1. čete Centra Jahorina, kršeći pravila međunarodnog prava unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice, opština Bratunac, vršili ubistva civila, i to kao masovne likvidacije više stotina civila muškaraca bosanskih muslimana".



Optuženi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi.



- Porodice svake godine obilaze stratište u Kravici -



Majke, supruge, kćerke, prijatelji i rodbina posljednjih godina obilaze objekat Zemljoradničke zadruge u Kravici gdje odaju počast ubijenim članovima njihovih porodica. Jedna od njih je i Vasvija Kadić koja je tu izgubila oca i tri brata.



"Ubijena su mi tri brata, jedan je bio oženjen i dobio je kćerku, a da nije ni znao. Sve smo ih ukopali prije dvije godine. Od najmlađeg smo ukopali samo tri koščice", ispričala je Vasvija ranije u razgovoru za AA.



Šuhra Malić je ranijih godina u invalidskim kolicima dolazila u Kravicu da prouči Fatihu i položi cvijeće na mjesto gdje joj je ubijen sin Fuad.



"Došla sam, i dolazit ću", poručila je Malić koja je u srebreničkom genocidu izgubila dva sina. Istakla je da će i ubuduće obilaziti mjesta na kojima su joj ubijeni sinovi, jer "njen život je ionako uništen bez sinova".



- Ubijeno između 1.000 i 1.500 muškaraca -



Ramizi Gurdić je u Kravici 1995. godine ubijen muž i djever.



"Muža sam našla u Jadru bez šaka i tabana. Na Branjevu mi je strijeljan sin Mustafa (1975)", kazala je Gurdić koja je izgubila još dva sina.



U julu 1995. godine pripadnici vojnih i policijskih snaga RS-a u prostorijama Zemljoradničke zadruge u selu Kravica strijeljali su, prema svjedočenjima preživjelih pred Haškim tribunalom, više od hiljadu bošnjačkih dječaka i muškaraca.



Tog 13. jula 1995. godine, u poslijepodnevnim satima, između 1.000 i 1.500 muškaraca izvedeno je iz kolone koja se pokušala probiti do slobodne teritorije kroz šume u okolini Srebrenice do Tuzle kako bi spasili svoje živote. Odveli su ih u skladište u Kravici gdje su bacali ručne bombe i pucali u ljude koji su bili zarobljeni unutra.

(AA)