Podići spomen-krst ruskim dobrovoljcima koji su bili u sastavu institucije osuđene za genocid od Međunarodnog suda pravde je znak nastavka agresije i genocida drugim sredstvima na Bosnu i Hercegovinu - kazala je Feni predsjednica Udruženja "Žena-žrtva rata" Bakira Hasečić.

Bakira Hasečić / 24sata.info

Komentirala je tako činjenicu da je danas na uzvišenju zvanom "Grad" iznad Mosta "Mehmed- paša Sokolović" u Višegradu otkriven spomen-krst veličine 5,5 metara, težak 400 kilograma u čast ruskim dobrovoljcima koji su poginuli kao pripadnici Vojske RS-a.



Podsjetila je i da je za vrijeme režima Slobodana Miloševića i agresije Srbije na BiH Milošević znao da na ratištu u BiH učestvuju ruski dobrovoljci.



- Upotrebom ovih činjenica o angažiranju ruskih zločinačkih dobrovoljaca tražit ćemo angažiranje cijelog antifašističkog svijeta za sprečavanje ovog gnusnog ponižavanja žrtava genocida, ponižavanja istine i pravde - najavila je Hasečić.



Zatražila je od državnih organa BiH, međunarodne zajednice u BiH, Vijeća za implementaciju mira u BiH, visokog predstavnika Valentina Inzka hitnu i beskompromisnu akciju protiv provokacije koja najozbiljnije narušava mir, stabilnost i suživot te suverenitet, teritorijalni integritet i politički subjektivitet BiH.



Također je zatražila i kažnjavanje svih onih koji su učestvovali u ovaj akciji "zbog koje je ponižena časna bosanskohercegovačka zemlja" te uklanjanje spomen-krsta ruskim dobrovoljcima koji su vršili ratne zločine u Višegradu, odnosno u BiH.



- Ruski plaćenici najkrvavije tragove su ostavili baš u Višegradu, gradu živih lomača. Taj krst će biti spomenik "ruskim krvnicima", učesnicima u genocidu nad Bošnjacima. To je spomenik onima koji su izbjegli suđenja za ratne zločine. Taj krst će nas zauvijek podsjećati na krvnike, koji su prevalili hiljade kilometara da ubijaju nevine Bošnjake na njihovim višestoljetnim ognjištima - zaključila je Hasečić.



Savez logoraša Bosne i Hercegovine također je najoštrije osudio postavljanje spomen-krsta u čast ruskim dobrovoljcima u Višegradu, gradu u kojem su izvršeni strahoviti zločini koji imaju elemente genocida.



- Ovako se na direktan ili indirektan način prikazuje kolika je bila njihova umiješanost u agresiju na Bosnu i Hercegovinu - kazao je u razgovoru za Fenu predsjednik Saveza logoraša Jasmin Mešković.



Ovaj postupak, smatra Mešković, nije dobar za suživot i pomirenje, ali je zapitao sve patriote kako je moguće da se samo prati postavljanje spomenika ili snimanje filmova onih koji su činili zločine s ciljem zataškavanja njihovih nedjela, dok s druge strane oni koji BiH smatraju jedinom domovinom i žele predstaviti žrtvu uvijek nailaze na prepreke.



- Ukoliko bismo pokrenuli inicijativu podizanja spomenika, primjera radi, u Sarajevu i to posvećen svim žrtvama BiH ili logorašima odmah ćemo naići na brojne prepreke u svim institucijama. Reći će se da je to problem i ne uklapa se u projekat grada ili nešto drugo - pojasnio je Mešković.



Stoga je naglasio da je potrebno preispitati sebe koliko se ustinu radi na predstavljanju žrtve i na predstavljanju zločinaca, jer smatra nelogičnim da neko podiže spomenik poginulim pripadnicima formacija koje su došle iz Rusije.



Iako ovo pokazuje umiješanost ruske garde u zločine u BiH, Mešković smatra da će ovo biti vijest koja će biti aktuelna samo danas, jer će već osvanuti i spomenik grčkoj dobrovoljačkoj gardi koja je imala aktivno učešće u agresiji na BiH.



Sada su u Višegradu, ali i u drugim gradovima Republike Srpske gdje su vršeni zločini nad nesrbima postavljeni spomenici i izgrađeni muzeji za počinioce tih zločina, ali nema spomenika žrtvama, zbog čega ovakvi postupci, kazao je Mešković, vraćaju BiH unazad.



Pozvao je predstavnike institucija na svim nivoima vlasti u BiH i patriote da se zapitaju šta predstavnici žrtava rade radi utvrđivanja istine i kakvo naslijeđe ostavljaju generacijama.



- Njima nećemo ostaviti dobro naslijeđe, ukoliko u Višegradu otkrivamo i postavljamo spomenik ruskim dobrovoljcima koji su bili u nezavisnoj BiH i vršili strahovite zločine. Budućim generacijama ćemo zasigurno ostaviti dobru poruku, ukoliko radimo na predstavljanju žrtve i na aktivnostima koje će doprinijeti sprečavanju ponavljanja agresije i genocida - zaključio je Mešković.



Prema podacima boračkih organizacija, na području Višegrada poginulo je sedam ruskih dobrovoljaca od 37 koliko ih je u BiH poginulo od 1992. do 1995. godine, a ratovalo je njih oko 700.



Krst je na Dan ruskih dobrovoljaca otkrila delegacija iz Rusije uz himnu "Bože pravde", a ovom činu prisustvovali su predstavnici boračkih organizacija, te zvaničnici općine Višegrad i Vlade Republike Srpske.



Do danas su za ratne zločine nad Bošnjacima u Višegradu izrečene 163 godine zatvora za 14 ratnih zločinaca. Izrečena je jedna doživotna kazna zatvora, protiv 21 osobe se vodi postupak u Sudu BiH, a veliki broj ratnih zločinaca još je na slobodi.



(FENA)