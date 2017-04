Noseći fotografije i imena ubijenih tokom genocida u Srebrenici, članice Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ i danas su se okupile u centru Tuzle i ukazale na civilizacijski poraz koji se u julu 1995. godine dešavao pred očima međunarodne zajednice.

Foto: AA

Podršku tokom mirnog protesta pružile su im žene iz Janje, Brčkog i Busovače, a Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ ponovo je ukazala na sporost u procesu pronalaska ubijenih žrtava. Ćatić je izrazila nezadovoljstvo radom Tužilaštva BiH kada je u pitanju pronalazak i otkrivanje masovnih grobnica.



˝Želimo podsjetiti domaću i svjetsku javnost da mnoge porodice nisu došle do posmrtnih ostataka svojih najdražih. Mislim da će ove godine biti jedna od najmanjih dženaza. Do sada je identificirano oko 35 žrtava, što ne znači da do 11. jula neće biti puno više identificiranih. Imamo dosta identificiranih žrtava čiji su posmrtni ostaci dobili ime i prezime, ali porodice neće da potvrde identifikaciju zbog malog broja pronađenih posmrtnih ostataka˝, kazala je Ćatić.



Zahtijevajući kažnjavanje zločinaca, članice ˝Žene Srebrenice˝ mirni protest održavaju svakog 11. dana u mjesecu, u znak sjećanja na 11. juli 1995. godine kada su pripadnici Vojske Republike Srpske sa paravojnim jedinicama ušli u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija u Srebrenici i ubili preko 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca.





(AA)