U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros je sunčano. Na sjeveru Bosne je pretežno oblačno vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Sokolac 3 stepeni, Bjelašnica i Drvar 4, Bugojno 5, Livno 6, Ivan-sedlo, Jajce, Srebrenica i Tuzla 7, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 8, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj i Zvornik 9, Trebinje 10, Mostar 11, Neum 13 i Gradačac 14.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944hPa, za 5hPa je veći od normalnog i opada.



Jače naoblačenje danas će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni padavine će biti većinom od sredine dana, u sjevernim područjima lokalno i ranije.



U Hercegovini povećanje oblačnosti poslijepodne. Padavine se očekuju uglavnom u sjevernim područjima Hercegovine. Na zapadu i istoku Hercegovne lokalno je moguć kratkotrajan pljusak. U noći na srijedu doći će do smanjenja oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine. Ujutro jugo, od sredine dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena.



U Sarajevu danas će biti sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana naoblačenje koje će usloviti kišu. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



Sutra od poslijepodnevnih sati u sjevernim područjima zemlje očekuje se više oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni celzija. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 18 i 23 stepena celzija. U noći na petak očekuje se slaba kiša.



U petak će biti ponovo oblačno vrijeme sa novim padom temperatura i kišom. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i zapadu zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 17 stepeni.



Moguće je da početak naredne sedmice bude sa najhladnijim jutrom u ovom prognoznom periodu, kada bi se temperature nakon razvedravanja, u ponedjeljak mogle spustiti do minus tri stepena u unutrašnjosti zemlje.



Hladniji period mogao bi potrajati do početka maja.

(24sata.info)