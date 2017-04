Jevreji širom svijeta danas dočekuju Pesah, praznik koji ih podsjeća na izlazak iz egipatskog (misirskog) ropstva pod Mojsijevim vodstvom.

Elijas Tauber

Slavi se osam dana, a kako je kazao Elijas Tauber, savjetnik za kulturu i vjeru Jevrejske zajednice BiH, u Jevrejskoj općini u Sarajevu, ovaj praznik obilježava se više od tri hiljade godina i smatra se najstarijim praznikom.



Egipatsko ropstvo



- Praznik Pesah, poznat kao praznik beskvasnog hljeba, kao praznik proljeća, ustvari je praznik koji obilježava dva najbitnija događaja za jevrejsku religiju. Prije svega, izlazak iz egipatskog ropstva, a zatim, dobivanje Tore, odnosno 10 Božijih zapovijesti. To su dvije krucijalne stvari koje su se desile u Jevrejskom narodu i na njima temeljimo sve ovo danas što postoji - kazao je Tauber.



Izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod vodstvom Mojsija i primanje deset Božijih zapovijesti bio je trenutak od kojeg su počeli da se pridržavaju monoteističkih normi napuštajući paganstvo.



- Zato se za ovaj praznik uvelo posebno čitanje knjige koja se zove Hagada, a riječ hagada ili agada znači priča i podrazumijeva priču o izlasku iz ropstva. Podrazumijeva sve ono što se desilo jevrejskom narodu, kad su bili u ropstvu u zemlji egipatskoj i momenat i način kako su uspjeli da se oslobode i to je ujedno praznik slobode. Zatim govori o tome kako su na kraju došli do planine Sinaj - kazao je naš sagovornik.



Četrdesetogodišnje lutanje pustinjom i mukotrpan život uvjetovali su ujedinjenje plemena po dolasku u Hanan, a kasnije i stvaranje prve države.



- To je porodični praznik i do prije 30 godina bilo je uobičajno da se on slavi u krugu porodice. Međutim, došlo je do osipanja članstva, odnosno malo smanjenog tradicionalnog odnosa i donesena je odluka da se sve to prebaci u Jevrejsku zajednicu. Tako se Jevrejska zajednica postavila kao jedna velika porodica, kada je riječ o Sarajevu, gdje dolaze sarajevski Jevreji da sjede i slušaju priču o izlasku iz egipatskog ropstva - kazao je Tauber.



Dolazak rabina



Prema njegovim riječima, ove godine dolazi rabin iz Izraela, Eliezer Papo.



- On će prvo voditi molitvu, a poslije toga čitanje Hagade. Praznik počinje danas i traje osam dana, a sutra je prvi dan Pesaha. Veče kad dočekujemo Pesah (večeras) to je po hebrejskom kalendaru 14. Nisan. Ulazimo u period kada ne jedemo kvasni hljeb, već hljeb koji je posebno pripremljen za taj praznik koji se zove Matzah i na taj način mi se podsjećamo događaja kada su Jevreji bježali iz Egipta - ispričao je naš sagovornik.









(Avaz)