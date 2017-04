Današnju paradu u čast HVO-a i njegovog osnivanja treba posmatrati isključivo u kontekstu nikad ugasle želje i namjere da se učvrsti i utemelji Nezavisna Država Hrvatska (NDH), koja kroz decenije samo mijenja ime, ali ne i formu, odnosno suštinu.

Foto: 24sata.info

Piše: Nermin Bise





Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bašča ima lozom zasađenih, i njiva i palmi sa više izdanaka i samo s jednim: iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pamet imaju.



Za Njeg je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. (Ar-Ra'd)



Obilježavanje Dana osnivanja Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) nije ništa drugo do li obilježavanje dana osnivanja Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Stoga se 10.april treba posmatrati iz malo šireg konteksta. NDH je bila marionetska država sila Osovine za vrijeme II.svjetskog rata. Osnovana je 10.travnja 1941.godine. NDH je vodstvo ustaškog pokreta proglasilo 10.travnja 1941.godine nakon sloma Kraljevine Jugoslavije. Bila je dio osovinskoga poretka nacističke Njemačke i fašistitičke Italije. Država je nastala uz pristanak okupatora (i ponižavajuće uvjete za Hrvate) to grubih totalitarističkih režima koji su tada vladali Njemačkom i Italijom.



Nije bila međunarodno priznata izvan okvira ratom uvjetovane njemačke i talijanske utjecajne sfere. Iako je uspostava same hrvatske države, nakon sloma Kraljevine Jugoslavije, u hrvatskoj javnosti bila pozdravljena, već prvi koraci vlasti doveli su do širokog razočaranja takvom NDH kojoj je Italija oduzela dragocjena primorska područja, a Mađarska Međimurje i Baranju. Državom je upravljao vođa ustaškog pokreta poglavnik Ante Pavelić. Obzirom da su etnički najhrvatskiji dijelovi zemlje ostali pod vlašću Italije i Mađarske, u državi su skoro trećinu stanovništva predstavljali Srbi- populacija koja je u desetljećima monarhofašističke Kraljevine Jugoslavije u vrlo napetim odnosima s Hrvatima zbog velikosrpsko-hegemonističke naravi vladajućeg režima.







Prema bošnjačkim muslimanima je ustaški režim postupao mnogo taktičnije, te nije s tom populacijom imao znatnijih sigurnosnih problema. Uspostava Nezavisne Države Hrvatske označila je realizaciju inačice rješenja hrvatskog pitanja koje se temeljilo na rasformiranju Jugoslavije. U tom kontekstu dolazimo do današenjeg aktuelnog i famoznog ''rješavanja hrvatskog pitanja u BiH'' koje gorljivo i po državu BiH pogubno zagovara politika HDZ kako ona u Republici Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. HDZ je pozvao Hrvate 29.februara da na referendumu 1.marta 1992.godine zaokruže ZA nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine, ali ne zbog toga što je HDZ volio tu i takvu Bosnu i Hercegovinu, nego upravo zbog toga da je pokuša vratiti u okvir Nezavisne Države Hrvatske.



To će u mjesecima i godinama koje su uslijedile jasno doći do izražaja u tendencijama i namjerama HVO-a potpomugnutog i Hrvatskom vojskom (HV) i ulogama te dvije (odnosno jedne te iste vojne komponente) u ratnim zbivanjima na prostoru BiH u periodu 1991.-1995. Stoga, današnje obilježavanje godišnjice osnivanja HVO-a nije ništa drugo nego prizivanje aveti iz prošlosti i obilježavanja 10.travnja 1941.godine i Pavelićevog zloglasnog režima i tvorevine koja i danas nosi ime Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Zato današnju paradu u čast HVO-a i njegovog osnivanja treba posmatrati isključivo u kontekstu nikad ugasle želje i namjere da se učvrsti i utemelji Nezavisna Država Hrvatska (NDH), koja kroz decenije samo mijenja ime, ali ne i formu, odnosno suštinu.







