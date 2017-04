Desetog oktobra 2016. godine u 21.35 sati, prije tačno šest mjeseci, u Sarajevu, kod Zemaljskog muzeja, prekinute su dvije nevine mladosti. Studentice, cimerice, drugarice, budućnost Bosne i Hercegovine, Edita Malkoč (20) i Selma Agić (21), bezbrižno su se vraćale kući kada je na njih, na pješačkom prijelazu dok su cestu prelazile na zelenom svjetlu, naletio pri brzini većoj od 100 kilometara na sat Sanjin Sefić.

Ovaj 25-godišnji mladić ih je ubio, Selmu na mjestu nesreće dok je Edita preminula u bolnici nakon višesatnih pokušaja ljekara da je spase, ubio ih je, ubijene ostavio na ulici i kukavički pobjegao.



Uhapšen je u Srbiji, a nedavno mu je počelo suđenje u Kantonalnom sudu u Sarajevu, njemu i njegovim pomagačima, sestri Sari Sefić, Dini Aliću, Amaru Salihoviću i Saudu Nišiću, koji se terete za pomoć Sefiću nakon krivičnog djela.



I to je ono što je opečatilo, zauvijek okarakteriziralo njihov život. Njihov, ali i onih koji su jednom davno takvu ili približno takvu vožnju odobrili šutnjom i nisu je kažnjavali. I tako je neko tog 10. oktobra u 21.35 sati bio sasvim slobodan da vozi takvom brzinom i tragično oduzme život djevojkama.



A Selma i Edita će zauvijek biti naš pečat i opomena. Neposredno nakon pogibije studentica, u glavnom bh. gradu, ali i širom zemlje, održana su brojna okupljanja na kojima su građani protestvovali povodom tragično izgubljenih života, zahtjevali da se ispita odgovornost pojedinaca koji su krivi za smrt djevojaka, osudili kukavički i bijedni bijeg Sanjina Sefića te zatražili od nadležnih da se zadovolji pravda, strožije procesuiraju oni koji svojom vožnjom ili prolaze nekažnjeno ili dobivaju niz prekršajnih kazni sve do trenutka kada svojom mahnitom vožnjom ne ubiju pješake ili druge vozače.



Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu 15. februara 2017. godine Kazne su rigorozno za sve koji ne poštuju propise.



No, i dalje svjedočimo brojnim kršenjima zakona, trkačima na bh. cestama, u gradskim sredinama, pravljenju prekomjerne buke i škripe guma kod naglog povećanja brzine, parkiranih luksuznih automobila na trotoarima koji prekidaju putanju kretanja svima nama, djeci, starima, nemoćnima...



I zato Selmina i Editina smrt trebaju da nam budu pečat i opomena. I poziv. Poziv da reagiramo kada vidimo skupocjenog četvorotočkaša na trotoaru. Poziv da prijavimo sve napravilnosti koje smo uočili na cestama pa i naizgled bezazlene prekršaje jer se 10. oktobar može ponovo desiti nekome. Jer nereagiranje znači odobravanje takvog bahatog i superiornog ponašanja.



Građani se večeras okupljaju na mjestu pogibije



Povodom navršenih pola godine od pogibije Selme Agić i Edite Malkoč u Sarajevu je za večeras najavljeno počasno okupljanje građana na mjestu gdje su te tragične večeri zauvijek prekinuti njihovi životi.



Kako je objavljeno na Facebook stranici "Vi ovo dozvoljavate - za Editu i Selmu" iza koje stoji neformalna grupa studentica psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu, okupljanje je planirano u terminu od 21 do 22 sata.



- Dana 10. oktobra 2016.godine 21.35 sati na kolovozu raskrsnice ulica Zmaja od Bosne i Nulta transverzala, općina Novo Sarajevo, dogodilo se ubistvo. Tom prilikom Sanjin Sefić je usmrtio dvije mlade duše Editu Malkoč i Selmu Agić. Povodom šest mjeseci od Selmine i Editine smrti 10. aprila u 21 sati ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu bit će organizovano okupljanje njihovih porodica, prijatelja, kolega i svih onih koji žale i osuđuju ono što se desilo - navedeno je na ovoj stranici.





