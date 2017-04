Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti BiH moguće je i malo oblaka.

Ilustracija / 24sata.info

Prije podne, nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U noći vjetar u skretanju na jugo.



Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 22 stepena.



Ponedjeljak u BiH pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje u višim područjima može biti i kratkotrajni pljusak.



Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.



U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će u drugoj polovini dana u donijeti kišu. Poslije podne i krajem dana, u centralnim i istočnim područjima, uz kišu, pojačan vjetar, moguća je i pojava grada.



Na planinama sa susnježicom ili slabim snijegom. Vjetar, u jutarnjim satima, slab južnog i jugozapadnog smjera. Od sredine dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 6 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 22 stepena. Poslije podne i krajem dana, postupan pad temperatura vazduha.



(24SATA.INFO/NN)