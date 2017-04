Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH koji je na snagu stupio 15. februara donio je strožije kazne za saobraćajne prekršaje. Jedna od njih izdaje se i za korištenje mobilnog telefona ili bilo kojeg drugog uređaja koji ometa vozača u vožnji. Međutim, kazne su u odnosu na neke evropske zemlje znatno niže.

Ilustracija / 24sata.info

"Nije razdvojeno pričanje i tipkanje na mobitel, a kazna se odnosi općenito na korištenje uređaja koji usmjeravaju pažnju vozača na nešto drugo osim na vožnju. Kazne se kreću od 100 do 300 KM", kazao je sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić.



Iako korištenje mobitela u vožnji može ugroziti i u opasnost dovesti druge učesnike u saobraćaju, kao i samog vozača, kazna je skoro ista kao za škripu guma, odnosno naglo pokretanje iz mjesta uz buku, za šta se vozači kažnjavaju iznosom od 250 KM. Naravno, novčana kazna se umanjuje za 50 posto ako vozač prizna i potpiše prekršajni nalog te kaznu plati u roku od osam dana.



Moguće posljedice korištenja mobilnog uređaja u toku vožnje su znatno ozbiljnije shvaćene, recimo, u Velikoj Britaniji koja je ove godine udvostručila kazne za "tipkanje". Za one koji pišu SMS, poruku na Viberu ili komentar na društvenim mrežama, predviđene su kazne od 200 funti (457 KM) i šest negativnih bodova. Vozači koji su tek položili vozački ispit bi se mogli suočiti s ponovnim polaganjem ukoliko budu uhvaćeni s mobitelom u rukama. U slučaju ponavljanja prekršaja vozač može završiti na sudu i dobiti kaznu od 1.000 funti (2.287 KM), a predviđena je i zabrana vožnje na šest mjeseci. Kazne su povećane za tri boda i 100 funti (228 KM).



Za korištenje mobitela u vožnji u Holandiji plaća se 230 eura, a u Italiji od 152 do 600 eura.



Međutim, ako ćemo kazne u BiH upoređivati s kaznama u regionu, onda ove naše možemo smatrati strožijim. Naime, predviđena kazna u Hrvatskoj je 500 kuna (131 KM), ali ako vozač plati na mjestu kažnjavanja ili u naredna tri dana ona se smanjuje za 50 posto. U Srbiji kazna za korištenje mobitela iznosi 10.000 dinara (157 KM).

