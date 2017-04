Međunarodni republikanski institut (IRI), u okviru svog Centra za anketna istraživanja, objavio je danas novo istraživanje javnog mnijenja, koje pokazuje jedinstvo građana BiH po pitanju protivljenja Islamskoj državi (IS) i problemu nezaposlenosti, te podijeljene stavove po etničkoj liniji kada je riječ o preferiranim međunarodnim partnerima.

Ilustracija / 24sata.info

- Nakon duge historije etno-religijskih podjela, ohrabrujuće je vidjeti da su svi građani BiH ujedinjeni u protivljenju religijskom ekstremizmu - rekao je direktor ureda IRI-a za Evropu Jan Surotchak.



On smatra da državne institucije moraju učiniti sve u svojoj moći da odgovore na ove probleme te da razumiju i rade na prevazilaženju podjela koje su i dalje prisutne.



Većina građana BiH ima "uglavnom negativno" mišljenje o IS (Bošnjaci: 85 posto, Hrvati: 96 posto, Srbi: 92 posto). Također, građani BiH su složni u svojoj preferenciji da žive u sekularnoj državi (Bošnjaci: 58 posto, Hrvati: 56 posto, Srbi: 49 posto). Više od polovine građana BiH (55 posto) smatra da je nezaposlenost "najveći problem u državi", procenat koji je uglavnom konzistentan kada se uradi presjek rezultata po etničkoj, starosnoj i socio-ekonomskoj liniji.



Stavovi građana BiH po pitanju uloga Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije i Turske u BiH uveliko se razlikuju, i njihove preferencije su jasno povezane sa njihovom etničkom pripadnošću.



Dok većina Bošnjaka (64 posto) i Hrvata (56 posto) ima uglavnom ili donekle pozitivno mišljenje o ulozi SAD, samo 26 posto Srba dijeli to mišljenje.



Stavovi o pristupanju BiH Evropskoj uniji su u korelaciji sa ovim preferencijama: dok većina Bošnjaka (65 posto) i Hrvata (59 posto) apsolutno podržava članstvo u EU, samo 18 posto Srba daje tako snažnu podršku pristupanju. S druge strane, većina Srba ima pozitivno mišljenje u ulozi Rusije u BiH (89 posto), u poređenju sa 43 posto među Hrvatima i 29 posto među Bošnjacima.



Istraživanje je uradila Agencija Ipsos uime Međunarodnog republikanskog instituta, Centra za anketna istraživanja, sa finansijskom podrškom Nacionalne zadružbine za demokratiju.



Podaci su prikupljeni između 4. januara i 3. februara ove godine, kroz intervjue u kućama ispitanika. Ukupno je obrađeno 1.537 intervjua, sa ukupnom marginom greške od plus ili minus 2,5 posto. Ovaj reprezentativni uzorak čine građani BiH stariji od 18 godina, saopćeno je iz IRI-a.



(FENA)